"Porque me da la gana": el PP impide que se obligue a Juanma Moreno a dar explicaciones por los fallos en el cribado del cáncer de mama

En el Parlamento de Andalucía, la sesión del miércoles se tornó polémica cuando la oposición calificó la situación de "república bananera". El PSOE intentó modificar el orden del día para que el presidente Juanma Moreno explicara los fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama que dejaron a 2.000 mujeres con pruebas inconclusas. Sin embargo, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, desoyó la solicitud y, ante la falta de diputados del PP, decretó un receso inesperado. Tras negociaciones, se acordó posponer la votación al final del día, evitando así que Moreno compareciera.

Iban a perder la votación porque faltaban diputados del PP y ha hecho todo lo posible para que nadie votara.

El inicio del pleno en el Parlamento de Andalucía ha sido diferente, por calificarlo de alguna manera. Los tres grupos de izquierdas han pedido una votación para cambiar el orden del día y, así, pedir la comparecencia oficial de Juanma Moreno. La oposición quiere que el presidente de Andalucía explique cuáles son los fallos o errores que han provocado que haya 2.000 mujeres con pruebas no concluyentes que siguen sin saber si tienen o no un cáncer de mama.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, se ha dispuesto a iniciar el pleno, cuando la diputada Inmaculada Nieto le ha recordado: "Pedimos cambiar el orden del día". Oídos sordos. Esa es la postura que ha tomado Aguirre y se ha limitado a decir: "No hay más debate. El orden del día lo marca el presidente".

La verdad es que algunos diputados del PP no estaban todavía en el pleno. Se han retrasado porque seguían comiendo. Sin ellos, la votación está en peligro. Los tres partidos de izquierdas podrían haber conseguido la comparecencia de Moreno y, por ello, el PP ha empezado a quejarse. "Tendrían que habernos avisado de que era el primer punto a votar, porque nos falta gente".

De inmediato, el presidente del Parlamento reacciona: "Receso de cinco minutos". Cuando le han preguntado por qué, ha dado un argumento de mucho peso: "Porque me da a mí la gana, si señor".

Y ha estallado la bronca. La oposición ha repetido sus quejas y se han lanzado preguntas como: "¿Para que terminen los diputados del PP de comer?" O, ¿para eso vamos a hacer un receso?". Transcurridos los cinco minutos, vuelven las quejas y la ausencia de los populares es comparada con la de Carlos Mazón el día de la DANA en Valencia. "Están en el Ventorro", se ha escuchado.

"Tranquilos, tranquilos. Yo no tengo prisa ninguna" ha sido otra de las respuestas dadas por Jesús Aguirre. Después, ha hecho otro anuncio: un nuevo receso de diez minutos.

Tras hablar con los portavoces de los partidos políticos, se ha acordado que la votación se realizará al final del día. Objetivo cumplido: Juanma Moreno no ha tenido que dar explicaciones este miércoles en el Parlamento de Andalucía.

