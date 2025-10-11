La Policía Nacional destapa una denuncia falsa en Las Palmas: simuló haber sido secuestrado e incluso señaló a sus captores

¿Qué ha pasado? El joven, de 20 años, desapareció durante cinco días, tiempo en el su búsqueda fue difundida en medios de comunicación y redes sociales. Finalmente, él mismo acudió a la Policía diciendo que había estado retenido, pero era falso.

Un joven de 20 años de Las Palmas de Gran Canaria, que había estado desaparecido durante cinco días, denunció haber sido secuestrado por tres hombres. Sin embargo, la Policía Nacional descubrió que toda la historia era falsa y que el joven había estado voluntariamente en el piso de una amiga. La investigación comenzó el 3 de septiembre tras la denuncia de su entorno, y el joven compareció ante la policía el 4 de septiembre. Finalmente, fue citado como investigado por un presunto delito de simulación de delito. La Policía Nacional advierte sobre la gravedad de presentar denuncias falsas, ya que consume recursos y puede generar alarma social.

Lo que parecía haber sido un secuestro durante cinco días resultó ser una trama inventada con un objetivo no muy claro y aún por esclarecer. Un joven de 20 años de Las Palmas de Gran Canaria se presentó, tras cinco días en paradero desconocido, para denunciar que había sido retenido ilegalmente por tres hombres durante ese tiempo.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el joven ha sido investigado hasta resolver que toda la historia era falsa y que, realmente, se había ido de forma voluntaria y había pasado esos días en el piso de una amiga. Así, los hechos comenzaron a investigarse el 3 de septiembre, tras la denuncia interpuesta por el entorno del joven, que manifestó haber perdido contacto con el mismo el 30 de agosto. La búsqueda, además, se difundió en medios y redes sociales.

Un día más tarde, el 4 de septiembre, el propio joven compareció ante la Policía Nacional y declaró haber sido víctima de una detención ilegal durante cinco días en una vivienda del barrio de La Isleta, señalando incluso a tres presuntos autores e informando de la sustracción de una pulsera durante su "supuesto cautiverio". Ante esta información, agentes encargados de la investigación realizaron diversas diligencias, entre ellas la localización y toma de declaración de testigos que habían estado con el joven en las horas previas y posteriores a su supuesta desaparición.

Simulación de delito

El análisis de las pruebas y testimonios permitió a los agentes descartar la versión denunciada y acreditar que se trataba de una ausencia voluntaria, en la que el joven había permanecido en el domicilio de una conocida. Tras finalizar la investigación el 30 de septiembre, el joven fue citado en dependencias policiales y se procedió a su toma de declaración en calidad de investigado, pero no detenido, por un presunto delito de simulación de delito.

Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente para su conocimiento, valoración y efectos oportunos. Ante estos hechos, la Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que presentar denuncias falsas o simular delitos constituye una conducta grave, ya que consume recursos esenciales de investigación y puede generar alarma social innecesaria.

En este sentido, matiza que formular una denuncia sabiendo que los hechos no ocurrieron o aportar datos falsos puede ser constitutivo de delito y dar lugar a responsabilidades penales y civiles. Por ello, la Policía Nacional insta a actuar con responsabilidad y a utilizar los canales oficiales únicamente para comunicar hechos veraces.

