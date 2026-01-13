A prisión un hombre de 81 años por el presunto asesinato machista de su mujer, de 78, en Badajoz

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Los detalles La mujer falleció sobre las ocho de la tarde de este lunes en el Hospital Universitario de Badajoz, donde estaba ingresada desde el pasado viernes.

La Policía Nacional encontró el cadáver de una mujer de 78 años en Badajoz, investigando el caso como posible violencia machista, según fuentes policiales. El hallazgo ocurrió sobre las nueve de la noche y, aunque no se han revelado más detalles, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) se ha hecho cargo de la investigación. De confirmarse, este caso elevaría a cuatro el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 y a 1.345 desde 2003, cuando se iniciaron los registros. La sociedad sigue pendiente de la evolución de este trágico suceso.

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 81 años, pareja de la mujer de 78 que murió la pasada noche en Badajoz, a consecuencia de las lesiones recibidas presuntamente por su pareja, y que ya se encuentra en prisión provisional.

Según ha informado a EFE la Policía Nacional, la mujer falleció sobre las ocho de la tarde de ayer en el Hospital Universitario de Badajoz, donde estaba ingresada desde el pasado viernes.

Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 4 en 2026 y a 1.345 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

