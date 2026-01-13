Ahora

Presunto crimen machista

A prisión un hombre de 81 años por el presunto asesinato machista de su mujer, de 78, en Badajoz

Los detalles La mujer falleció sobre las ocho de la tarde de este lunes en el Hospital Universitario de Badajoz, donde estaba ingresada desde el pasado viernes.

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 81 años, pareja de la mujer de 78 que murió la pasada noche en Badajoz, a consecuencia de las lesiones recibidas presuntamente por su pareja, y que ya se encuentra en prisión provisional.

Según ha informado a EFE la Policía Nacional, la mujer falleció sobre las ocho de la tarde de ayer en el Hospital Universitario de Badajoz, donde estaba ingresada desde el pasado viernes.

Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 4 en 2026 y a 1.345 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

