"No podía volver a casa porque me podía llevar otra paliza": el duro testimonio de Estefanía después de dos meses en coma por un ladrillazo de su expareja

¿Por qué es importante? La mujer no quiso denunciar ni contarle a nadie el infierno que estaba viviendo por el miedo que le inducía su expareja. Una vez que ha conocido que estaba en prisión ha hablado.

Estefanía, víctima de violencia de género, despertó del coma tras dos meses debido a las agresiones de su pareja, Manolo, ahora en prisión. Durante cinco años sufrió palizas diarias, y en octubre, su agresor la golpeó con un ladrillo y la dejó inconsciente. Estefanía vivía atemorizada y no denunció por miedo. Desde el hospital, instó a otras mujeres a denunciar, advirtiendo que "si os pega una vez, os pegará más". Su familia pide apoyo judicial, ya que el fiscal solicitó libertad para Manolo. Las víctimas pueden buscar ayuda en el 016 y otros recursos disponibles 24/7.

Estefanía, una víctima de violencia de género, acaba de despertar del coma en el que ha estado durante dos meses debido a las palizas que, a diario, durante cinco años, le propinó su expareja, Manolo, que ya se encuentra en prisión. En la última ocasión, en octubre, su agresor arremetió contra ella con un ladrillo y su familia la encontró inconsciente, llena de moratones y debatiéndose entre la vida y la muerte.

"Me pegaba y me tenía que ir a la furgoneta", ha explicado desde la cama del hospital y con apenas un hilo de voz, tras dos meses en la UCI. Asimismo, ha detallado que "hasta que no se iba a trabajar [Manolo] no podía volver a casa, porque me podía llevar otra paliza".

Su expareja la tenía "continuamente atemorizada y amenazada", según ha contado María Fontanet, cuñada de Estefanía. Por este motivo, ella nunca denunció ni le contó a nadie el infierno que llevaba viviendo desde hacía cinco años. Sin embargo, ha lanzado un mensaje claro a todas las mujeres que están en una situación similar: "Si os pega una vez, os pegará más. Denunciad".

En octubre, Estefanía casi pierde la vida después de que su expareja le diese una paliza en su casa e impidiese que su familia pudiese verla alegando que se encontraba mal de salud. "Es un psicópata, quería que se muriera para que no le denunciara y testificara por las palizas que ha llevado durante cinco años", ha aseverado Fontanet, que ha añadido que "todo el daño cerebral y todo lo que tiene fue porque [Manolo] le pegó con un ladrillo en la cabeza y le tiró un armario encima".

Del mismo modo, la cuñada ha recordado que cuando pudieron verla se les cayó el alma a los pies, puesto que estaba "en coma, inconsciente y llena de golpes". Pese a todo, Estefanía no quería reconocer las palizas de Manolo, solo lo hizo cuando supo que estaba en prisión. "Ella lo único que quería saber es si iba a salir y si iba a ir a buscarla al hospital, es el miedo que ella tiene"

Con todo, la familia de Estefanía ha pedido a la Justicia apoyo a las víctimas, porque a pesar de la gravedad de las heridas, el fiscal cuenta, Fontanet, pidió libertad para su agresor.

'016', teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.

