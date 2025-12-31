Ahora

Un cuarto de siglo de protestas

De la plataforma Nunca Máis a la conquista de derechos del colectivo LGBTBIQ+: así han transcurrido 25 años de movimientos sociales

¿Por qué es importante? Manchados de chapapote y con el alma negra los gallegos se levantaron en 2002 contra la nefasta gestión del Prestige, una protesta que llegó a Madrid, donde en la misma puerta del Sol nace el movimiento 15-M en 2011.

Manifestación por la Sanidad Pública.
El arranque del siglo, hace 25 años, trajo una explosión de movimientos sociales. Manchados de chapapote y con el alma negra los gallegos se levantaron en 2002 contra la nefasta gestión del Prestige.

La plataforma Nunca Máis surge una semana después del desastre con manifestaciones multitudinarias, símbolo de protesta y memoria colectiva que llegó a Madrid. En la misma puerta del Sol nace el movimiento 15-M en 2011. Ciudadanos indignados y hastiados por los recortes y la corrupción.

La crisis de la vivienda impulsó la plataforma Stop Desahucios. Y fue en 2012 cuando las batas blancas invadieron las calles, exigiendo blindar la sanidad pública ante el comienzo de su privatización.

Este siglo es también el del colectivo LGBTBIQ+, consiguiendo derechos como el del matrimonio igualitario o el reconocimiento de las personas trans. Y también el de de las mujeres, con la primera huelga feminista general en España en 2018.

Mientras, en EEUU surge el 'Me Too' tras las denuncias por agresión sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein. También en el mismo país aparece el 'Black Lives Matter' contra el racismo y la brutalidad policial.

En estos 25 años también se ha conseguido situar la emergencia climática en el centro del debate político mundial.

