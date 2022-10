A través de su cuenta de Twitter, la Guardia Civil difundió la imagen de Pablo Escribano Taioli, que desapareció en Madrid el pasado 1 de mayo. Pablo tiene 29 años y es médico residente en Alcalá de Henares.

Tres días después de anunciar su desaparición, el cuerpo sin vida ha sido encontrado en una casa de Alcalá de Henares sin signos de violencia. Junto a él, ha aparecido muerto otro joven.

El martes Pablo viajó desde Canarias hasta Madrid con una amiga. Desde el aeropuerto cogieron un cabify que les llevó hasta el piso de ella, allí dejaron la maleta y se dirigieron avenida de América, al piso que él compartía. Después cogió su coche y las últimas imágenes le grabaron saliendo de garaje a toda velocidad.

Desde entonces no se supo nada de él, hasta que finalmente se ha hallado el cadáver en la casa de Alcalá de Henares. El móvil de Pablo no estaba apagado y los mensajes que le dejaba la familia eran escuchadas. Su hermana, Ángela Escribano, antes de conocer la noticia decía "creer al 100%" que alguien le tenía retenido porque "él no haría algo así".