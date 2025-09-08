El peligro de las dietas milagro: expertos advierten de que perder muchos kilos sin control puede tener consecuencias dramáticas

Los detalles Hay muchas y muy variadas: desde el ayuno intermitente, a la famosa dieta Keto. Pero los expertos advierten de que las tendencias como ayunar largos periodos de tiempo, sin seguimiento de un especialista, pueden provocar graves problemas de salud.

Tres de cada cuatro personas que acuden a un nutricionista han probado antes una dieta milagro. Este peligro, del que alertan los profesionales, se agrava tras la vuelta de las vacaciones. Y advierten de que tendencias como ayunar largos periodos de tiempo, sin seguimiento de un especialista, pueden provocar graves problemas de salud.

Llega septiembre, final del verano y nos acordamos de los excesos de estos meses. Es entonces cuando te pesas y eres consciente de que, efectivamente, has engordado varios kilos.

Por ello, esta es una de las épocas del año donde las consultas de los nutricionistas se llenan con un objetivo claro. Tal y como explica el tesorero del Colegio Dietistas-Nutricionistas de Comunidad Valenciana, Felipe Baier, la mayoría de la gente que se encuentran en consulta "viene para perder el peso que se ha ganado durante las vacaciones". Además, indica que "una de cada tres personas han recurrido a dietas milagro anteriormente".

Algo que desde la Federación Española de Nutrición, Alimentación y Dietética alertan que va en aumento y es muy peligroso para la salud. La médico nutricionista de la Clínica SILINS, Silvia Fernández Juan, señala a laSexta que "son dietas con las que tienes un déficit de vitaminas, un déficit de nutrientes, de minerales que son necesarias para la vida cotidiana".

Hay muchas y muy variadas: desde el ayuno intermitente, a la famosa dieta Keto en la que bajas de peso muy rápido pero muchas veces tiene efecto rebote. Esto ocurre porque, según la médico Fernández Juan, en la dieta quitas todos los hidratos y sobrecargas tu hígado y tu riñón.

Todas estas dietas milagro, según los especialistas, ponen en juego nuestra salud. Felipe Baier indica que "a largo plazo puede acabar desembocando en desarrollo de patologías, incluso pérdida de masa muscular o, por ejemplo, en caso de un diabético en hipoglucemia". Los expertos coinciden en que no hay recetas mágicas para la pérdida de peso en poco tiempo y que las dietas siempre deben estar supervisadas por expertos.