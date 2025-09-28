Ahora

Peleas, botellones y basura: vecinos de Valencia denuncian la "espantosa" situación a la que se enfrentan cada fin de semana

Los detalles Los ciudadanos del valenciano barrio de la Roqueta han elevado su queja al Ayuntamiento: "Te levantas y ves todo lleno de porquería. Muchas veces tengo que andar recogiendo por ahí botellas, cosas de plástico y tal porque son unos guarros".

Los vecinos de Valencia denuncian que los jóvenes ensucien sus calles cada fin de semana.
Entre peleas, botellones y basura. Son tres de las palabras que definen las calles del barrio de la Roqueta en Valencia cada fin de semana, según sus vecinos, quienes denuncian la molestia que sufren de jueves a domingos cuando sus suelos se llenan de cantidades ingentes de vasos o botellas de alcohol rotas.

"Los fines de semana cuando te levantas ves todo lleno de porquería", asegura a laSexta un vecino que afirma estar harto. "Muchas veces tengo que andar recogiendo por ahí botellas, cosas de plástico y tal porque son unos guarros", añade. Cabe destacar que la zona cuenta con dos discotecas que abren hasta las 7:00 horas.

Asimismo, los vecinos de este barrio encuentran vómitos y hasta gotas de sangre en las aceras, además de ver a personas orinando en esquinas o coches.

"Derecho al descanso"

"Ayer a las 6:00 horas tocando a mi timbre y no era nadie... es horroroso, espantoso", subraya otro ciudadano contra el "jaleo" que generan los jóvenes por las noches.

Además, esta situación ha afectado al descanso de los vecinos, que no pueden dormir por el ruido y la música que proviene de los coches mientras hacen botellón.

Los ciudadanos han elevado la queja al Ayuntamiento, han incluido pancartas en sus balcones y subrayan que no pueden más, incluso algunos han invertido en ventanas nuevas para poder descansar: "Primero me compré tapones personalizados y segundo me he cambiado las ventanas, una gran inversión, porque es que sino no podía dormir".

"Ellos tienen derecho a divertirse pero nosotros, los vecinos, también tenemos derecho al descanso", sentencian.

