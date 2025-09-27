Un pelea entre niños termina en un tiroteo vecinal en Torrent, Valencia

Los detalles Un tiroteo en el barrio de Xenillet, en Torrent (Valencia), ha generado gran alarma vecinal la tarde del viernes. Aunque no se registraron heridos ni detenciones, la investigación policial sigue abierta y todos los implicados ya han sido identificados.

En el barrio de Xenillet de Torrent, Valencia, se ha producido un tiroteo que, afortunadamente, no ha dejado heridos ni detenidos. La investigación continúa abierta, aunque todos los implicados han sido identificados y la Policía ha incautado un vehículo relacionado con los hechos.

El suceso ocurrió el viernes 26 de septiembre, alrededor de las 19:30 horas, en una de las calles del barrio. Según se ha podido conocer, el origen del altercado fue una riña entre dos niños que terminó escalando hasta involucrar a los adultos.

Durante la disputa, varios disparos fueron efectuados desde la ventana de la vivienda de una de las familias implicadas en la trifulca, lo que provocó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y la alarma entre los vecinos de la zona.

