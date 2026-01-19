Pedro Gómez (UGT Andalucía) sobre la crisis de imagen en el transporte ferroviario tras el choque de Adamuz: "El tren es un método de viaje seguro"

Pedro Gómez, secretario ferroviario (UGT Andalucía), habla con laSexta Noticias horas después de producirse el primer accidente ferroviario en España en alta velocidad ocurrido en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

Horas después de producirse la peor tragedia ferroviaria en España, en Córdoba, tras el accidente del Alvia de Santiago en 2013, Pedro Gómez, secretario ferroviario (UGT Andalucía), reconocía en laSexta Noticias que aún no se sabía qué había podido pasar: "Para un accidente así tienen que darse una concatenación de hechos muy desgraciados".

Un tren de la compañía italiana Iryo, con 300 pasajeros en su interior, se ha salido del carril y ha chocado con un Alvia, con 184 personas, que viajaba en sentido contrario en dirección a Huelva. Varios coches de este segundo convoy se han precipitado entonces por un talud de cuatro metros.

En su relato, Gómez insistía igualmente en que "el tren es un método de viaje seguro", pero por desgracia, accidentes ocurren en muchos ámbitos, accidentes que nos afectan a todos, porque ¿quién no ha cogido un tren en su vida? Estamos compungidos y a favor de que las víctimas tengan verdad y reparación". Y, sobre todo, afirma Gómez, en que se investiguen las causas del accidente para que no vuelva a ocurrir.

Por su parte, Gómez insiste en no culpabilizar "ni a la empresa privada (Iryo), que no pertenece a Renfe, que al parecer es quien ha ocasionado el descarrilamiento y chocado por ende con el Alvia, ni a la empresa pública ni a la infraestructura", porque "esto se investigará para que no vuelva a pasar", concluye.

