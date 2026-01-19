Ahora

Descarrilamiento en Adamuz

Pedro Gómez, secretario ferroviario de UGT, dice que en la estación de Adamuz hay dos cambios de aguja: "No sabemos si ha sido esto"

El experto explica en el especial de laSexta Noticias que "lanzar hipótesis sobre las causas del accidente es poco menos que lanzar bulos": "Son los expertos los que tienen que dar las claves del accidente".

La tragedia de Adamuz, que ya se ha cobrado la vida de al menos 39 personas, ha tenido que producirse por "una concatenación de hechos muy desgraciados". Es el análisis que hace Pedro Gómez, secretario ferroviario de UGT Andalucía, tras ver las primeras imágenes del fatal accidente ferroviario acontecido este domingo en Córdoba.

Gómez explica que "en la estación de Adamuz hay dos cambios de aguja, como se ve en las imágenes que hay en redes sociales". No obstante, aclara que, pese a que es una de las posibles causas, no se debe dar por echo que ahí esté el origen del accidente: "No sabemos si ha podido ser por los cambios de aguja".

"Lanzar hipótesis es poco menos que lanzar bulos, son los expertos los que tienen que dar las claves del accidente", zanja Pedro Gómez, que pide que no se especule sobre las causas de la mayor tragedia en la historia de la Alta Velocidad en España.

Renfe ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las personas afectadas. Por su parte, Iryo también ha facilitado su propio teléfono para atender a los afectados: 900001402.

