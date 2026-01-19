Ahora

Pedro Gómez, secretario ferroviario de UGT, sobre cuánto tardará en abrirse la vía: "Ha quedado destrozada"

¿Qué ha dicho? "Un golpe a la velocidad a la que circulan normalmente los trenes lógicamente produce esta desgracia tan horrible que estamos viviendo", ha lamentado.

Pedro Gómez
Pedro Gómez, secretario ferroviario de UGT Andalucía, ha destacado que "la vía ha quedado destrozada" tras el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, lo que podría indicar que el servicio no se pueda reestablecer rápidamente, después de que haya quedado suspendido este domingo con motivo de los descarrilamientos de los dos trenes.

"Hemos visto imágenes por televisión y algunas que me han pasado compañeros que están en el lugar del accidente, y la verdad es que la vía ha quedado destrozada, muy deteriorada. Tengan en cuenta que es un tren que va a toda velocidad chocando contra otro, y un golpe a la velocidad a la que circulan normalmente los trenes lógicamente produce esta desgracia tan horrible que estamos viviendo", ha lamentado el portavoz de UGT Andalucía.

Además, Gómez, visiblemente emocionado, ha querido trasladar sus "condolencias a las familias de los fallecidos y desearles pronta recuperación a los heridos de este desgraciado accidente". "Es cierto que la noticia que se está trasladando es que el maquinista del tren Alvia, compañero nuestro, es uno de los fallecidos", ha subrayado.

