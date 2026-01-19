Pedro Gómez, secretario ferroviario de UGT, sobre cuánto tardará en abrirse la vía: "Ha quedado destrozada"

¿Qué ha dicho? "Un golpe a la velocidad a la que circulan normalmente los trenes lógicamente produce esta desgracia tan horrible que estamos viviendo", ha lamentado.

Pedro Gómez, secretario ferroviario de UGT Andalucía, ha informado sobre el grave estado de la vía tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, lo que podría retrasar la reanudación del servicio, suspendido debido al descarrilamiento de dos trenes. Según Gómez, las imágenes muestran una vía "destrozada", resultado del choque a alta velocidad entre los trenes. Visiblemente afectado, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y deseado una pronta recuperación a los heridos. Además, ha confirmado que el maquinista del tren Alvia, un compañero, está entre los fallecidos.

"Hemos visto imágenes por televisión y algunas que me han pasado compañeros que están en el lugar del accidente, y la verdad es que la vía ha quedado destrozada, muy deteriorada. Tengan en cuenta que es un tren que va a toda velocidad chocando contra otro, y un golpe a la velocidad a la que circulan normalmente los trenes lógicamente produce esta desgracia tan horrible que estamos viviendo", ha lamentado el portavoz de UGT Andalucía.

Además, Gómez, visiblemente emocionado, ha querido trasladar sus "condolencias a las familias de los fallecidos y desearles pronta recuperación a los heridos de este desgraciado accidente". "Es cierto que la noticia que se está trasladando es que el maquinista del tren Alvia, compañero nuestro, es uno de los fallecidos", ha subrayado.

