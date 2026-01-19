Ahora

Descarrilamiento en Adamuz

Pedro Gómez, secretario ferroviario de UGT Andalucía, sobre la tragedia en Adamuz: "Para un accidente así tienen que darse una concatenación de hechos muy desgraciados"

En laSexta Noticias, Gómez insta a las autoridades a que un accidente de estas características "no vuelva a ocurrir". "Tres hechos aislados lo podrían haber solventado perfectamente los mecanismos de seguridad. Al darse todos a la vez ha ocurrido esta desgracia", explica.

Personal de Cruz Roja atiende a los familiares de los afectados por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La tragedia en Adamuz ha tenido que producirse por "una concatenación de hechos muy desgraciados" que se habrían producido "todos simultáneamente". Así lo cree el secretario ferroviario de UGT Andalucía, Pedro Gómez, que en laSexta Noticias explica que los puestos de control tienen registrados todos los datos sobre la circulación de los trenes.

"Tres hechos aislados lo podrían haber solventado perfectamente los mecanismos de seguridad. Al darse todos a la vez ha ocurrido esta desgracia", detalla. Lo que tiene que ocurrir a partir de ahora, asegura, es que las autoridades trabajen para "evitar que esto vuelva a ocurrir".

El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) este domingo por la tarde deja al menos 21 fallecidos y 73 heridos, de los cuales 24 se encuentran en estado grave. Un tren Iryo con 300 pasajeros en su interior se ha salido del carril y ha chocado con un Alvia, con 184 personas, que viajaba en sentido contrario en dirección a Huelva. Varios coches de este segundo convoy se han precipitado entonces por un talud de cuatro metros.

Renfe ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las personas afectadas. Por su parte, Iryo también ha facilitado su propio teléfono para atender a los afectados: 900001402.

