Un pasajero del Iryo revela que "dos horas después" del descarrilamiento en Adamuz nadie sabía que el Alvia estaba ahí

Una grúa trabaja en el vagón 8 del tren Iryo, el último vagón que chocó al descarrilar contra el Alvia

¿Qué ha dicho? Su testimonio arroja luz sobre los primeros momentos del siniestro en Adamuz y los tiempos del rescate. Fue, según explica, un pasajero del Alvia el que llegó hasta el Iryo y avisó de que había otro tren descarrilado.

Augusto Zunzunegui, pasajero del tren Iryo accidentado en Adamuz, Córdoba, relató su experiencia en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. Viajaba en las primeras filas del coche 5 cuando sintió un fuerte golpe metálico debajo del tren, seguido de movimientos bruscos. A las 19:45 horas, su esposa llamó al 112 y la ambulancia llegó media hora después. Zunzunegui destacó la calma de la tripulación del Iryo. Sin embargo, no fue consciente de que había otro tren involucrado hasta dos horas después, cuando un pasajero del Alvia solicitó ayuda. Este retraso en la detección del otro tren sorprendió a Zunzunegui, quien aún se pregunta por qué los servicios de emergencia no llegaron antes.

El testimonio de Augusto Zunzunegui, viajero del Iryio accidentado en Adamuz (Córdoba), deja en el aire si falló de alguna forma la detección del choque del tren Alvia. En una entrevista este jueves con Carlos Alsina en Onda Cero, este pasajero, que viajaba en las primeras filas del coche 5, ha relatado cómo vivieron el accidente y los tiempos que se sucedieron entre el descarrilamiento, el choque y la llegada de los servicios de emergencias.

"El coche (Iryo) se para a las 19:45 horas, porque justo en ese momento mi mujer llama al 112 y reporta el accidente. Se oía desde el coche 6 que pedían médico y ayuda. La tripulación del Iryo vino enseguida, me gustaría recalcar que fue espectacular la calma que transmitieron", ha relatado subrayando que, desde esa llamada a las 19:45 horas, hasta que aparece la ambulancia, pasa media hora: "La ambulancia aparece a las 20:15 horas y, a partir de ahí, empiezan a llegar vehículos de emergencia".

Unos servicios de emergencia que llegan a hacer los primeros auxilios y evacuar a los pasajeros. "Nosotros somos los últimos en ser evacuados y nos sacan del tren a las 20:45 horas, una hora más tarde del accidente. Mientras están las labores de rescate, no somos conscientes de que hay otro tren, no teníamos ni idea. Pasa el otro tren cuando estamos traqueteando, pero no somos conscientes de que ha golpeado y no sabemos que ha descarrilado", señala Augusto, que muestra su sorpresa por conocer que existía otro convoy y su estado hasta pasadas las 21:30 horas.

"Hasta las 21:30 o 21:45 horas, dos horas más tarde del accidente, no aparece una persona desde la vía andando, solicitando ayuda", sigue contando Augusto. Se trataría de un pasajero del Alvia que estaba en peor estado que Augusto y el resto de viajeros de su vagón. Entonces, recuerda Augusto Zunzunegui que el tripulante del Iryo que hasta entonces había mantenido la calma comienza a pedir a gritos un médico o un enfermero entre el pasaje para ayudar a este pasajero del Alvia.

"Y en ese momento, guardia civil, bomberos, ambulancias empiezan a correr por la vía desde nuestro tren hacia él, hacia el Alvia que estaba no sé cuantos metros más lejos y que nosotros ni veíamos ni éramos conscientes de que estaba ahí", explica.

En ese punto, Zunzunegui detalla que el pasajero del Alvia les cuenta que no entiende porqué no llegaban hasta ellos los servicios de emergencias porque desde el Alvia "veían las luces" y que al ver que tardaban comenzó a caminar hacia el Iryo para avisar.

"Me sigue sorprendiendo que dos horas después nadie supiera que el otro tren estaba ahí", concluye el pasajero del Iryo. Este pasajero habla de dos horas, aunque la Guardia Civil asegura que fue una hora y Emergencias Andalucía afirma que desde las 20:02 ya estaban todos sus equipos desplegados en la zona. El baile de horas refleja el tremendo caos y desconcierto que se vivió aquella noche.

Un golpe seco muy fuerte en el vagón 5 del Iryo antes del descarrilamiento

Este pasajero del Iryo también pone el foco en otro hecho que podría ser muy relevante. En su relato de los primeros segundos del accidente cuenta que él y su familia, que iban en las primeras filas del vagón 5, sintieron un golpe seco muy fuerte bajo su coche.

"Lo primero que notamos fue un golpe metálico por debajo, brutal, un golpe seco como si nos diera algo por debajo del tren. En ese momento, se mueve, empieza a traquetear y a moverse de un lado a otro", explica.

"Intento proteger a mi hija, que estaba a mi lado, y aviso a mis otros hijos y a mi mujer al otro lado del pasillo para que se taparan y se cubrieran la cabeza para protegerse. Ahí eres consciente de que has descarrilado y es en ese momento pasa el otro tren", continúa el relato Augusto, que también detalla que el convoy se movía "como si fuera de papel": "Desde el coche 5 no fuimos conscientes de que se diera un golpe aparte con el otro tren, solo ruido horrible y movimiento de nuestro tren. Si el conductor no se da cuenta lo veo normal".

Así, Augusto asegura que ese golpe inicial les hace notar que "algo ha pasado". "Es un movimiento antinatural de lado a lado y como votando encima de la vía. Se mueve tanto que yo pensé 'se acabó todo, vamos a volcar y que sea lo que Dios quiera'", detalla.