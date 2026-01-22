Un pasajero del Iryo describe cómo se desencadenó el accidente en Adamuz: "Lo primero fue un golpe metálico brutal por debajo del tren"

Los detalles Tras ese primer golpe "brutal" que sintieron bajo el vagón 5 del Iryo el tren comenzo a comportarse "como si fuera de papel" y el viajero Augusto Zunzunegui relata que se prepararon para lo peor.

Augusto Zunzunegui, pasajero del tren Iryo accidentado en Adamuz, Córdoba, detalló en Onda Cero cómo se desarrolló el siniestro. Viajaba con su familia en el coche 5 y destacó un golpe metálico fuerte bajo el tren, que provocó un traqueteo intenso. Este detalle lo comunicó a la Guardia Civil, ya que observó que se centraban en el vagón 6. Durante el accidente, intentó proteger a su hija y alertó a su familia para cubrirse. Describió el tren moviéndose "como si fuera de papel", y aunque no percibieron el choque con el Alvia, sintieron un movimiento antinatural.

Los testimonios de los pasajeros de los trenes accidentados el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) siguen arrojando luz sobre lo que pudo suceder para que el tren Iryo descarrilara y segundos después un Alvia chocara con él. En una entrevista en Onda Cero, Augusto Zunzunegui, viajero del Iryio, ha detallado cómo se desencadenó el siniestro.

Zunzunegui viajaba en las primeras filas del coche 5 del Iryo junto a su mujer y a sus hijos. Ha querido destacar un hecho que podría ser muy relevante, tanto que, según cuenta, no ha dudado en comunicar a la Guardia Civil por les veía "muy centrados en el vagón 6". "Veía que solo se centraban en el seis y creía que no sé si mirando el cinco podrán podrán encontrar algo más", ha comenzado a explicar en Más de Uno.

Así, en su relato de los primeros segundos del accidente cuenta que él y su familia sintieron un golpe metálico muy fuerte bajo su coche. "Lo primero que notamos fue un golpe metálico por debajo, brutal, un golpe seco como si nos diera algo por debajo del tren. En ese momento, se mueve, empieza a traquetear y a moverse de un lado a otro", ha explicado.

"Intento proteger a mi hija, que estaba a mi lado, y aviso a mis otros hijos y a mi mujer al otro lado del pasillo para que se taparan y se cubrieran la cabeza para protegerse. Ahí eres consciente de que has descarrilado y es en ese momento pasa el otro tren", ha continuado el relato Augusto, que también detalló que el convoy se movía "como si fuera de papel": "Desde el coche 5 no fuimos conscientes de que se diera un golpe aparte con el otro tren, solo ruido horrible y movimiento de nuestro tren. Si el conductor no se da cuenta lo veo normal".

Así, Augusto ha descrito que ese golpe inicial les hace notar que "algo ha pasado". "Es un movimiento antinatural de lado a lado y como votando encima de la vía. Se mueve tanto que yo pensé 'se acabó todo, vamos a volcar y que sea lo que Dios quiera'", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.