Una pareja española, alcanzada por un rayo en el Pirineo francés: la mujer está muy grave

Un hombre y una mujer de Madrid fueron alcanzados por un rayo mientras realizaban una excursión en los Pirineos franceses, cerca de la frontera española. El incidente ocurrió el lunes por la tarde, cuando la mujer fue impactada directamente por el rayo alrededor de las 15:00 horas en el ballon de la Gelà, en Aragnouet. Una pastora que se encontraba cerca dio la alerta, lo que permitió su rápida evacuación en helicóptero. Ambos fueron inicialmente trasladados al hospital de Tarbes, pero debido a la gravedad del estado de la mujer, fue llevada de urgencia a Toulouse.

Según la emisora 'ICI', fue una pastora que se encontraba en los alrededores quien dio la alerta. El portavoz del PGHM indicó que tanto la mujer, nacida en 1964, como el hombre, nacido en 1958, fueron trasladados en helicóptero en un primer momento al hospital de Tarbes, pero, ante la gravedad de ella, fue a continuación evacuada de urgencia a Toulouse también en helicóptero.