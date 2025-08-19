Ahora

Cerca de la frontera

Una pareja española, alcanzada por un rayo en el Pirineo francés: la mujer está muy grave

Los detalles La pareja, procedente de Madrid, estaba de excursión cuando fueron alcanzados por un rayo. Tuvieron que ser evacuados en helicóptero al hospital.

Imagen de archivo de una tormenta con rayosImagen de archivo de una tormenta con rayosEFE/ Javier Belver

Un hombre y una mujer madrileños fueron alcanzados por un rayo en la tarde de este lunes cuando hacían una excursión en los Pirineos franceses, muy cerca de la frontera española, y tuvieron que ser evacuados en helicóptero al hospital, en el caso de la mujer con un cuadro médico gravísimo, ya que se temía por su vida.

La mujer fue alcanzada directamente por el rayo hacia las 15:00 horas, hora local, cuando ambos estaban caminando por lo que se conoce como el ballon de la Gelà en el municipio de Aragnouet, limítrofe con el paso fronterizo de Bielsa, según un portavoz del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas, que dirigió las operaciones, citado por la agencia Efe.

Según la emisora 'ICI', fue una pastora que se encontraba en los alrededores quien dio la alerta. El portavoz del PGHM indicó que tanto la mujer, nacida en 1964, como el hombre, nacido en 1958, fueron trasladados en helicóptero en un primer momento al hospital de Tarbes, pero, ante la gravedad de ella, fue a continuación evacuada de urgencia a Toulouse también en helicóptero.

