"Mi padre está inconsciente": así fue la llamada del hijo del fundador de Mango a Emergencias

Empresarios y representantes políticos han querido acompañar a la familia y amigos en la despedida del fundador de Mango, Isak Andic, fallecido en un accidente de montaña el pasado sábado en Barcelona.

Todo ocurrió mientras estaba haciendo una ruta con su hijo Jonathan. El fundador de la multinacional textil se precipitó por un barranco, a una altura de unos 150 metros, cerca de las cuevas de Salnitre, pertenecientes al macizo de Montserrat.

Su hijo fue el encargado de llamar a Emergencias para pedir ayuda, según ha adelantado 'Espejo Público'. "Soy Jonathan Andic, hijo de Isak Andic. Mi padre está inconsciente en el suelo, lo he visto caer pero no puedo acceder a él. Estamos en el camino de Les Feixades. Subimos de Collbató dirección a Montserrat por ese camino", explica en ese momento por teléfono, asegurando que no tiene forma de acceder a él en coche.

Al parecer, Andic se precipitó en un tramo en el que el sendero es de piedra pequeña y suelta, mide cerca de un metro de ancho y no tiene valla de protección, según cuenta 'La Vanguardia'.

"Las lluvias intensas del mes de noviembre hicieron que algunos de los canales acumulasen depósitos. Como este terreno es conglomerado, las piedras son redondeadas y es probable que en un despiste hagan de cojinete debajo de las botas y provoquen una caída", señala Lambert Colás, portavoz de la plataforma sindical guías de montaña de UGT.

Los Mossos de la unidad de montaña recuperaron, al descender por la montaña, las gafas de sol, el reloj y la chaqueta del empresario. En el momento en el que lo rescataron, llevaba encima su móvil y su cartera.

Los agentes investigan el caso como un accidente montaña y no ven indicios de criminalidad. Una caída de unos 150 metros que acabó con su vida.