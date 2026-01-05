Un paciente muerto y una treintena de evacuados por un incendio en el hospital de Hyères, al sureste de Francia

Un camión de los Bomberos de Francia en una imagen de archivo.

Un paciente de 75 años ha fallecido este lunes de madrugada en un incendio que se declaró en el hospital de Hyères (sureste de Francia) que ha obligado a la evacuación de una treintena de personas y al cierre temporal del servicio de urgencias.

El fiscal de Tolón, Raphäel Balland, citado por el periódico Var Matin, ha señalado que el fallecido es un hombre nacido en 1949 y ha fallecido por un fuego que se declaró en la habitación en la que estaba internado.

Los bomberos, por su parte, han señalado que hubo que evacuar a 32 personas, incluidos 19 pacientes conducidos en un primer momento hacia el servicio de maternidad donde quedaron protegidos del humo.

Cuatro de esos pacientes han sido trasladados al hospital militar Saint Anne de Tolón, ciudad muy próxima a Hyères, uno en estado de urgencia absoluta, y otro al hospital de Draguignan.

Sobre las causas del siniestro, el fiscal se ha limitado a señalar que hay una investigación en marcha. Una fuente citada por los medios ha señalado que pudo deberse a un escape de oxígeno.

