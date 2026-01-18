Óscar Puente dice que el impacto en Adamuz "ha sido terrible": "La información que me llega es muy grave"

¿Qué ha dicho? El ministro de Transportes ha explicado que el accidente se ha producido al descarrilar "las últimas unidades del Iryo", que ha hecho que varios vagones del tren de Renfe "salieran despedidos".

Óscar Puente ha expresado que la información sobre el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz que ha acabado con la vida de al menos 21 personas es "muy grave". Así lo ha expresado el ministro de Transportes en redes sociales, que ha descrito cómo ha sido un impacto que define como "terrible".

"La información que me llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que circulaba en ese momento un tren de Renfe en dirección Huelva", ha indicado.

Y ha destacado la dureza del accidente: "El impacto ha sido terrible. ha provocado que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo".

El ministro, en ese sentido, se encuentra en el Centro de Gestión de Adif con motivo del "grave accidente ferroviario en Adamuz".

En ese sentido, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, también ha compartido un mensaje en redes: "Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz, en Córdoba".

"El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", ha informado Sánchez.

Mientras, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que las noticias que llegan desde Córdoba son "muy graves y dolorosas". En su mensaje, además, ha confirmado que ha escrito a Sánchez para "suspender el encuentro" que ambos tenían previsto para este lunes 19 de enero.

"Nada hay más urgente que atender a las víctimas y a sus familias. Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar la tragedia", ha expuesto un Feijóo que insta a los equipos socialistas y 'populares' a "encontrar otra fecha" para su encuentro: "La mínima sensibilidad exige posponerlo".

Además, Feijóo ha informado que ha hablado con Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, para transmitirle "solidaridad tras el accidente de tren en Córdoba". "Los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias", dice Feijóo.

Moreno Bonilla, ha expresado en X que está "muy preocupado por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba". En su mensaje, ha informado del envío de "servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario".

En cuanto a los 'populares', también han hablado tanto Elías Bendodo, coordinador general de la formación, como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. El primero a manifestado su "confianza" en los servicios de emergencia y ha pedido a Renfe "esfuerzo al máximo para transmitir información y evitar incertidumbre". El primer edil, por su parte, ha trasladado su "pésame" a los fallecidos y habla del dispositivo en Atocha.

Según cuenta, "el SAMUR tiene preparado un dispositivo de apoyo psicológico" para los familiares que lleguen hasta la estación de la capital de España.

Por su parte, la Casa Real ha compartido un comunicado en redes para trasladar su "más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos": "Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre los dos trenes de alta velocidad en Adamuz".

Desde Europa, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha compartido un mensaje en X en el que, en español, ha querido dar su "más sentido pésame a las familias y seres queridos del accidente ferroviario y al pueblo español".

"Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos", ha comunicado Von der Leyen.

