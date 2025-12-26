Una oportunidad que cambia vidas: 12 malienses encuentran trabajo en una planta de Amazon gracias a un programa de inserción laboral del Gobierno

¿Por qué es importante? El programa para refugiados está impulsado por el Ejecutivo y cuenta con la colaboración de empresas privadas como Amazon, que les forma y les da trabajo. Estos migrantes se han incorporado a la planta de Illescas (Toledo).

Los bulos sobre la migración tienden a acusar a las personas que llegan a nuestro país de venir para aprovecharse de las ayudas sociales. Sin embargo, la realidad de la mayoría es que vienen a España huyendo del hambre o la guerra y con la esperanza de tener un futuro mucho mejor. En este sentido, gracias a un programa de inserción laboral impulsado por el Gobierno y que cuenta con el respaldo de empresas como Amazon, doce malienses han encontrado trabajo en la planta que tiene la multinacional en Illescas (Toledo).

Este es el caso de Mousa, el cual llegó a España hace dos años. Se fue de su país huyendo de una guerra y en el nuestro se ha encontrado con todo tipo de dificultades. "El idioma, no conocer la cultura, no tener papeles, sobre todo la dificultad de encontrar trabajo", ha explicado. Lo mismo le ocurrió a Madi, quien incluso dejó a su familia atrás. "Tengo una mujer y tres hijos en mi país", ha aseverado.

Ellos dos, junto con otros diez malienses, han visto como desde hace un año su vida ha empezado a acercarse a eso que con tantas ganas vinieron a buscar. Lo han conseguido gracias a un programa de inserción laboral para personas refugiadas impulsado por el Gobierno que cuenta con la colaboración de empresas privadas como Amazon, que lesha formado y dado un empleo en su planta de Illescas.

"Lo que vienen es buscando un futuro mejor. Todos quieren trabajar y mejorar", ha manifestado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, mientras que Hasnae Chetouani, responsable de Recursos Humanos del programa en Amazon ha expresado que han contratado "a personas con muchísimas ganas de trabajar y de incorporarse al mundo laboral".

Con todo, estos 12 malienses han sido los primeros en beneficiarse de un programa que ahora se extenderá a las plantas de Zaragoza y Girona, con el que se pretende que estas personas puedan tener sueños a largo plazo. "Me gustaría en los próximos años, cuando tenga estabilidad, traer a mi familia", ha manifestado Madi, quien ha añadido que por el momento le gustaría "aprender a conducir".

