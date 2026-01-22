Nuevo susto ferroviario en Asturias: un Cercanías sufre un accidente en un túnel sobre el que se había avisado

Trenes de cercanías parados en las vías de la estación de trenes.

Los detalles Según ha adelantado 'El Comercio', el tren solo ha sufrido daños en la carrocería y ha podido terminar el trayecto.

Este jueves se ha producido un nuevo susto ferroviario en España, concretamente en Asturias. Alrededor de las 16:50 horas un tren de Cercanías que circulaba hacia Oviedo ha sufrido un accidente cuando atravesaba un túnel en Olloniego, según ha adelantado 'El Comercio'.

Tras el impacto, el tren ha sufrido daños en su carrocería, aunque no hay que lamentar víctimas ni heridos. Según 'El Comercio', el tren pudo continuar el recorrido hasta la estación de Oviedo.

Sin embargo, un maquinista ha expresado al periódico asturiano el malestar de los profesionales, que "llevamos mínimo seis meses avisando de que ese túnel estaba mal, pero no se toman medidas, no nos hacen caso".

"Tienen que pasar estas cosas para que reaccionen", ha declarado a 'El Comercio'.

