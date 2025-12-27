El nuevo fenómeno viral de Bélgica tiene cuatro patas y vive con el primer ministro: así es Maximus, el 'asesor' de Bart De Wever

Los detallesEs la mascota del primer ministro belga, pero también todo un 'influencer'. Maximus, un gato carismático, conquista las redes con vídeos musicales y paseos por la residencia oficial, donde observa la política con distancia y despierta simpatía entre ciudadanos hoy.

Este felino no es solo un 'asesor' más del Gobierno de Bélgica. Es la mascota del primer ministro, Bart De Wever, y una auténtica estrella en redes sociales. Se llama Maximus y parece no resistirse a ninguna canción. Ya sea Justin Bieber o Gloria Estefan, el 'baila' y consigue hacerlo viral.

Tampoco se le resisten los acuerdos más importantes del país, aunque prefiere observarlos desde cierta distancia. Sin duda, es el más fiel al Gobierno. Para Maximus, recorrer la residencia oficial es de lo más normal, siempre atento a lo que pueda ocurrir y vigilando desde los rincones más inhóspitos de la casa.

El primer ministro belga y él son inseparables, tanto dentro como fuera del despacho. En muy poco tiempo, Maximus se ha convertido en el gato más famoso de Bélgica. Ahora solo queda esperar si su éxito logra que el humano que gestiona su cuenta también triunfe en política.

