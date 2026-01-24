Ahora

Tres en pocos días

Nuevo desprendimiento de tierras en la línea R4 de Rodalies, entre Cerdanyola y Sabadell (Barcelona)

¿Por qué es importante? Ya se han producido tres en los últimos días. Este viernes, un suceso similar obligó a interrumpir la circulación de trenes en la R1, entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en Girona.

Imagen de archivo de un tren de Rodalies
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La línea R4 de Rodalies de Cataluña ha sufrido este sábado un nuevo desprendimiento de tierras, entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell sur, en la provincia de Barcelona, sin que haya dejado personas heridas.

Fuentes de Adif han informado de que los técnicos están trabajando para evaluar las consecuencias del desprendimiento, que se ha producido poco antes de que Rodalies anunciara la suspensión del servicio en Cataluña.

Se trata del tercer desprendimiento de tierras de los últimos días, después de que ayer viernes otro suceso similar obligara a interrumpir la circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en Girona.

Además, estos dos incidentes se suman al accidente mortal de la R4 ocurrido el pasado 20 de enero en Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas al chocar el tren contra un muro de contención que se desprendió y cayó a la vía por las fuertes lluvias.

El nuevo desprendimiento ocurrido este sábado, entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell sur, no ha tenido incidencia en la circulación de trenes porque el servicio de Rodalies había quedado suspendido desde este mediodía, a instancias del Govern de la Generalitat.

En este sentido, el Govern exigió a Renfe y Adif la suspensión del tráfico de los trenes de Rodalies y regionales hasta que puedan garantizar, "sostenida en el tiempo", la seguridad de los pasajeros y un "mínimo" de normalidad.

Tras darse a conocer la suspensión del servicio, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha informado de que viajaba este sábado a Barcelona "para seguir de cerca y sobre el terreno" la situación de las infraestructuras de Rodalies.

