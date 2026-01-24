Ahora

Carrera ilegal

Nueve heridos, siete graves, en un atropello múltiple durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón

Los detalles El conductor, un joven de 19 años, se salió de la vía y acabó chocando con una señal de tráfico antes de darse a la fuga, aunque fue localizado posteriormente por la Policía Local.

Al menos nueve personas han resultado heridas a consecuencia de un atropello múltiple que se ha producido en la madrugada de este sábado en el polígono industrial de Somonte, en Gijón, mientras se celebraba una carrera ilegal de coches.

Según ha adelantado el diario 'El Comercio', el accidente se produjo cuando se estaba celebrando esta carrera y el vehículo causante del atropello, un BMV blanco conducido por un joven de 19 años.

El conductor se salió de la vía y acabó chocando con una señal de tráfico antes de darse a la fuga, aunque fue localizado posteriormente por la Policía Local.

Dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias, otros dos al Hospital de Cabueñes y tres al Hospital de Jove.

A la zona se desplazaron Policía Local, Bomberos, Guardia Civil de Tráfico, así como varias ambulancias.

