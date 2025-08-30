Ahora

Tres de ellos graves

Nueve heridos al chocar un autobús, una furgoneta y un coche en Mallorca

Los detalles Hasta el lugar se han desplazado seis ambulancias y tres dotaciones de bomberos, que han tenido que liberar al conductor de la furgoneta, quien quedó atrapado en el vehículo tras la colisión.

Imagen del lugar del accidenteImagen del lugar del accidenteAgencia EFE

Nueve personas han resultado heridas, tres de ellas de carácter grave, al colisionar este sábado un autobús de transporte interurbano regular, una furgoneta y un turismo en el acceso a Cala Mendia, en el municipio mallorquín de Manacor.

Según han informado el servicio de emergencias sanitarias '061' y los Bomberos de Mallorca, el accidente se ha producido a las 9:40 horas en el kilómetro 14 de la carretera Ma-4014.

En ese momento, se han desplazado al lugar seis ambulancias y tres dotaciones de bomberos, que han tenido que liberar al conductor de la furgoneta, atrapado entre los restos deformados del vehículo.

A causa de la colisión, han resultado heridas graves tres personas, cuatro han sufrido lesiones de carácter menos grave y dos tienen heridas leves. En concreto, el '061' ha enviado a personal sanitario en dos ambulancias de soporte vital avanzado y cuatro básicas, que han trasladado a los heridos hasta los hospitales de Manacor y Llevant.

