Nueve heridos al chocar un autobús, una furgoneta y un coche en Mallorca

Nueve personas han resultado heridas, tres de ellas de carácter grave, al colisionar este sábado un autobús de transporte interurbano regular, una furgoneta y un turismo en el acceso a Cala Mendia, en el municipio mallorquín de Manacor.

Según han informado el servicio de emergencias sanitarias '061' y los Bomberos de Mallorca, el accidente se ha producido a las 9:40 horas en el kilómetro 14 de la carretera Ma-4014.

En ese momento, se han desplazado al lugar seis ambulancias y tres dotaciones de bomberos, que han tenido que liberar al conductor de la furgoneta, atrapado entre los restos deformados del vehículo.

A causa de la colisión, han resultado heridas graves tres personas, cuatro han sufrido lesiones de carácter menos grave y dos tienen heridas leves. En concreto, el '061' ha enviado a personal sanitario en dos ambulancias de soporte vital avanzado y cuatro básicas, que han trasladado a los heridos hasta los hospitales de Manacor y Llevant.