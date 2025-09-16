Nueve bomberos heridos, dos de ellos graves, al sofocar un incendio en un restaurante de Madrid

Ahora

Nueve bomberos han resultado heridos, dos de ellos graves, mientras sofocaban un incendio declarado en una cocina de un restaurante en el distrito madrileño de Chamberí.
Nueve bomberos han resultado heridos, dos de ellos graves, mientras sofocaban un incendio declarado este martes en la cocina de un restaurante ubicado en el número 1 de la calle Amador de los Ríos, en el distrito madrileño de Chamberí.

El fuego se originó sobre las 13:00 horas en la cocina del restaurante Ñaño Madrid, especializado en comida ecuatoriana, y generó una gran cantidad de humo y calor en el interior del local, complicando las labores de extinción.

Hasta el lugar se desplazaron 18 dotaciones de los Bomberos de Madrid, que lograron controlar y extinguir el incendio. Durante la intervención, dos bomberos sufrieron quemaduras graves y tuvieron que ser trasladados a un hospital, mientras que otros siete recibieron atención por heridas leves en el lugar y posteriormente fueron derivados a centros sanitarios, según informó SAMUR-Protección Civil.

"El fuego ya ha sido controlado y la zona está asegurada", afirmó un portavoz de Emergencias Madrid. Los equipos de bomberos continúan revisando y refrescando la zona para evitar posibles rebrotes.

El incidente obligó también a desalojar de manera preventiva las dependencias del Ministerio del Interior en la calle Amador de los Ríos y en el Paseo de la Castellana durante aproximadamente media hora.

Las causas del incendio están bajo investigación, y las autoridades actualizarán la información sobre el estado de los heridos y las circunstancias que provocaron el fuego en las próximas horas.

