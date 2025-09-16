Nueve bomberos heridos, dos de ellos graves, al sofocar un incendio en un restaurante de Madrid

Los detalles El fuego comenzó en la cocina del local, generando una gran cantidad de humo y calor que dificultó la extinción. Las autoridades investigan ahora las causas del siniestro mientras los bomberos continúan asegurando el área.

Nueve bomberos han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, al sofocar un incendio en la cocina del restaurante Ñaño Madrid, en Chamberí. El fuego, que comenzó alrededor de las 13:00 horas, generó mucho humo y calor, dificultando las labores de extinción. Al lugar acudieron 18 dotaciones de los Bomberos de Madrid, quienes lograron controlar el incendio. El incidente obligó a desalojar temporalmente el Ministerio del Interior. Las causas del incendio están siendo investigadas y se espera una actualización sobre los heridos y las circunstancias del suceso.

Nueve bomberos han resultado heridos, dos de ellos graves, mientras sofocaban un incendio declarado este martes en la cocina de un restaurante ubicado en el número 1 de la calle Amador de los Ríos, en el distrito madrileño de Chamberí.

El fuego se originó sobre las 13:00 horas en la cocina del restaurante Ñaño Madrid, especializado en comida ecuatoriana, y generó una gran cantidad de humo y calor en el interior del local, complicando las labores de extinción.

Hasta el lugar se desplazaron 18 dotaciones de los Bomberos de Madrid, que lograron controlar y extinguir el incendio. Durante la intervención, dos bomberos sufrieron quemaduras graves y tuvieron que ser trasladados a un hospital, mientras que otros siete recibieron atención por heridas leves en el lugar y posteriormente fueron derivados a centros sanitarios, según informó SAMUR-Protección Civil.

"El fuego ya ha sido controlado y la zona está asegurada", afirmó un portavoz de Emergencias Madrid. Los equipos de bomberos continúan revisando y refrescando la zona para evitar posibles rebrotes.

El incidente obligó también a desalojar de manera preventiva las dependencias del Ministerio del Interior en la calle Amador de los Ríos y en el Paseo de la Castellana durante aproximadamente media hora.

Las causas del incendio están bajo investigación, y las autoridades actualizarán la información sobre el estado de los heridos y las circunstancias que provocaron el fuego en las próximas horas.