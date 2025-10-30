Nueva avería en Renfe: suspendidos los trenes de Media Distancia entre Sevilla y Cádiz tras el temporal de lluvia

La otra cara La línea ferroviaria entre las ciudades de Huelva y Sevilla, cortada desde este miércoles 29 de octubre, por una avería como consecuencia de los daños ocasionados por las intensas lluvias, está ya totalmente restablecida, tal como ha informado Adif.

La línea de Media Distancia entre Sevilla y Cádiz se mantiene suspendida en los dos sentidos por daños en infraestructuras y anegaciones en la vía, lo que ha provocado la suspensión de varios trenes desde primera hora de este jueves.

Según informa Adif, "la relación Sevilla Santa Justa - Cádiz se encuentra suspendida por falta de tensión en catenaria entre Dos Hermanas y Lebrija, sin previsión de reparación. Con esta situación no pueden circular entre Sevilla y Cádiz los trenes de Media Distancia ni los trenes de Larga Distancia que conectan Cádiz con Madrid y Barcelona".

No obstante, y según la operadora, existe la posibilidad de que Renfe realice "trasbordos por carretera de estos trenes mientras estás averías persistan".

Por su parte, la línea ferroviaria entre las ciudades de Huelva y Sevilla ha quedado totalmente restablecida. Según informa Adif, la vía permanecía cortada desde el mediodía del miércoles, 29 de octubre, como consecuencia de los daños ocasionados por las intensas lluvias, que provocaron la caída de la catenaria a la altura de San Juan del Puerto (Huelva).

La Junta de Andalucía envió, a primera hora del miércoles, una alerta a los ciudadanos de Huelva, por riesgo de inundaciones tras activar el AEMET el 'aviso rojo' por "riesgo extremo de lluvias" en la provincia, pidiendo que extremen la prudencia y eviten desplazamientos innecesarios.

Según ha informado Adif, la vía ferroviaria vuelve a estar "operativa al completo" tras repararse la avería de electrificación. El corte de la circulación se produjo a las 12:20 horas de ayer, cuando las fuertes lluvias provocaron la caída de la catenaria. Esa avería afectó significativamente al tren Huelva–Sevilla de las 10:51 horas, que quedó detenido en el trayecto con 56 pasajeros. Por ello, Renfe tuvo que enviar un tren de reserva diésel desde Sevilla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.