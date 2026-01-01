Ahora

Noche complicada

La Nochevieja deja un 20% más de incendios en Madrid y 117 personas detenidas en Cataluña

Los detalles En Alicante, la Nochevieja se salda con 21 arrestados, relacionados la mayoría con varios robos con violencia. En Valencia, la Policía ha detenido a un hombre por una agresión sexual y a otro por violencia machista.

La Nochevieja deja un 20% más de incendios en Madrid y 117 personas detenidas en Cataluña
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Esta Nochevieja ha sido complicada en algunos puntos de España. Una vez más se han registrado varios incidentes en ciudades como, por ejemplo, Madrid, donde ha habido más incendios y accidentes de tráfico que otros años.

En Valencia, la noche del 31 de diciembre deja dos detenidos relacionados con violencia contra la mujer y una agresión sexual. En Sanchinarro, Madrid, un contenedor ardía completamente en llamas tras sonar las campanadas. Lo provocó un petardo que alguien de manera irresponsable tiró en su interior en el barrio madrileño de Sanchinarro.

Este es uno de los 108 incendios registrados en la Comunidad de Madrid durante la pasada noche. Un 20% más que hace un año. Pero no todo son petardos. Desde una ventana en el distrito de Villaverde pedían auxilio dos personas desesperadas hasta la llegada de los bomberos. El fuego se propagó por toda la vivienda y los servicios de emergencia rescataron a cuatro personas, dos de ellas graves, un hombre por inhalación de humo y una mujer de 44 años.

Totalmente calcinada ha quedado en el mismo distrito una nave que almacenaba asientos de aviones en Usera. También han aumentado los accidentes de tráfico, un 10% más. Aunque por otro lado han bajado las agresiones y las intoxicaciones.

Noche movida también en Cataluña, donde los bomberos realizaron más de cien intervenciones y los Mossos han detenido a 117 personas. Además, una mujer ha muerto en un accidente en Malgrat de Mar.

En Alicante, la Nochevieja se salda con 21 arrestados, relacionados la mayoría con varios robos con violencia. En Valencia, la Policía ha detenido a un hombre por una agresión sexual y a otro por violencia machista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana
  2. De Begoña Gómez al caso Koldo pasando por el novio de Ayuso o la DANA: el calendario judicial de 2026 pone contra las cuerdas al Gobierno y al PP
  3. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026
  4. La CIA desmiente las acusaciones de Rusia al no encontrar indicios de un ataque ucraniano a la residencia de Putin
  5. La Guardia Civil desaloja una rave en Hellín (Albacete) que contaba con asistentes de Francia y Dinamarca
  6. Feijóo remitirá a la jueza de la DANA toda su conversación con Mazón a través de otra acta notarial