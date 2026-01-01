La Nochevieja deja un 20% más de incendios en Madrid y 117 personas detenidas en Cataluña

Los detalles En Alicante, la Nochevieja se salda con 21 arrestados, relacionados la mayoría con varios robos con violencia. En Valencia, la Policía ha detenido a un hombre por una agresión sexual y a otro por violencia machista.

La Nochevieja ha sido complicada en varias ciudades de España, con un aumento notable de incidentes. En Madrid, se registraron 108 incendios, un 20% más que el año anterior, y un incremento del 10% en accidentes de tráfico, aunque disminuyeron las agresiones e intoxicaciones. En Sanchinarro, un contenedor ardió por un petardo, y en Villaverde, un incendio en una vivienda dejó dos heridos graves. En Cataluña, los bomberos realizaron más de cien intervenciones y los Mossos detuvieron a 117 personas. En Alicante, 21 personas fueron arrestadas por robos con violencia, mientras que en Valencia hubo detenciones por agresiones sexuales y violencia machista.

En Valencia, la noche del 31 de diciembre deja dos detenidos relacionados con violencia contra la mujer y una agresión sexual. En Sanchinarro, Madrid, un contenedor ardía completamente en llamas tras sonar las campanadas. Lo provocó un petardo que alguien de manera irresponsable tiró en su interior en el barrio madrileño de Sanchinarro.

Este es uno de los 108 incendios registrados en la Comunidad de Madrid durante la pasada noche. Un 20% más que hace un año. Pero no todo son petardos. Desde una ventana en el distrito de Villaverde pedían auxilio dos personas desesperadas hasta la llegada de los bomberos. El fuego se propagó por toda la vivienda y los servicios de emergencia rescataron a cuatro personas, dos de ellas graves, un hombre por inhalación de humo y una mujer de 44 años.

Totalmente calcinada ha quedado en el mismo distrito una nave que almacenaba asientos de aviones en Usera. También han aumentado los accidentes de tráfico, un 10% más. Aunque por otro lado han bajado las agresiones y las intoxicaciones.

Noche movida también en Cataluña, donde los bomberos realizaron más de cien intervenciones y los Mossos han detenido a 117 personas. Además, una mujer ha muerto en un accidente en Malgrat de Mar.

En Alicante, la Nochevieja se salda con 21 arrestados, relacionados la mayoría con varios robos con violencia. En Valencia, la Policía ha detenido a un hombre por una agresión sexual y a otro por violencia machista.

