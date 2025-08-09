Ahora

Accidente

Un niño de dos años resulta herido tras caer desde un tercer piso en Arona, Tenerife

¿Qué ha pasado? El suceso se produjo sobre las 22:33 horas de este viernes y el menor presentaba policontusiones de carácter moderado tras precipitarse directamente a la calle de forma accidental.

Una ambulancia en Tenerife, en una imagen de archivo. Una ambulancia en Tenerife, en una imagen de archivo. Europa Press

Un menor de dos años resulto herido de carácter moderado este viernes al precipitarse, de forma accidental, desde un tercer piso a la vía pública en la calle San Sebastián de La Gomera, en el municipio de Arona (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El suceso se produjo sobre las 22:33 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario prestó una primera asistencia al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado, y, tras estabilizarlo, procedieron a su evacuación en ambulancia hasta el Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.

La Policía ya investiga el incidente.

