Un niño de dos años resulta herido tras caer desde un tercer piso en Arona, Tenerife

Una ambulancia en Tenerife, en una imagen de archivo.

¿Qué ha pasado? El suceso se produjo sobre las 22:33 horas de este viernes y el menor presentaba policontusiones de carácter moderado tras precipitarse directamente a la calle de forma accidental.

Un niño de menos de dos años sufrió heridas moderadas al caer accidentalmente desde un tercer piso en la calle San Sebastián de La Gomera, en Arona, Tenerife. El incidente ocurrió a las 22:33 horas del viernes, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112. Tras recibir la alerta, el Cecoes movilizó los recursos de emergencia necesarios. Los profesionales del Servicio de Urgencias Canario atendieron al menor, que presentaba policontusiones moderadas, y lo trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria. La policía ha iniciado una investigación sobre el suceso.

Un menor de dos años resulto herido de carácter moderado este viernes al precipitarse, de forma accidental, desde un tercer piso a la vía pública en la calle San Sebastián de La Gomera, en el municipio de Arona (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El suceso se produjo sobre las 22:33 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario prestó una primera asistencia al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado, y, tras estabilizarlo, procedieron a su evacuación en ambulancia hasta el Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.

La Policía ya investiga el incidente.