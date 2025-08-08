Ahora

Cabecilla de una banda

Un narco buscado por Albania, detenido en una vivienda de lujo de Almuñécar, Granada

Los detalles En el registro del inmueble por parte de la Guardia Civil, se encontraron armas de fuego, documentación personal falsa, como pasaportes o carnets de identidad, y relojes.

Un narco que contaba con una orden internacional de detención emitida por Albaniay era buscado por la Interpol ha sido detenido por la Guardia Civilen una vivienda de lujo en el municipio granadino de Almuñécar.

El hombre estaba siendo buscado por ser presuntamente el cabecilla de una banda dedicada al narcotráfico. Tras conocerse que se estaban adoptando numerosas medidas de seguridad en una vivienda aislada de la localidad y levantarse las sospechas, la Benemérita abrió una investigación.

Durante el operativo, en el que se vigilaba minuciosamente el inmueble, comprobaron que uno de los habitantes que no salía nunca a la calle conseguía todo tipo de productos a través de colaboradores para no ser identificado ni localizado.

Asimismo, la finca en la que residía, contaba con todo tipo de lujos y comodidades desde donde avistaba todo tipo de movimiento de vigilancia contra su banda.

Una vez se percató de la presencia policial, el narco intentó huir campo a través por la ladera de una montaña cercana a la casa, pero fue finalmente arrestado por los efectivos que se encontraban en las inmediaciones.

En el registro se encontraron armas de fuego, documentación personal falsa, como pasaportes o carnets de identidad, y relojes.

