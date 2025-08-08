Un narco buscado por Albania, detenido en una vivienda de lujo de Almuñécar, Granada.

La Guardia Civil ha detenido en Almuñécar a un narcotraficante buscado internacionalmente por Albania. El hombre, presunto líder de una banda de narcotráfico, residía en una lujosa vivienda donde se adoptaban estrictas medidas de seguridad. Las autoridades iniciaron una investigación al notar movimientos sospechosos en la propiedad. Durante la operación, se observó que el detenido obtenía productos a través de colaboradores para evitar ser detectado. La finca ofrecía lujos y comodidades, permitiéndole vigilar posibles movimientos policiales. Al intentar escapar por una montaña cercana, fue arrestado. En el registro, se hallaron armas, documentación falsa y relojes.

Un narco que contaba con una orden internacional de detención emitida por Albaniay era buscado por la Interpol ha sido detenido por la Guardia Civilen una vivienda de lujo en el municipio granadino de Almuñécar.

El hombre estaba siendo buscado por ser presuntamente el cabecilla de una banda dedicada al narcotráfico. Tras conocerse que se estaban adoptando numerosas medidas de seguridad en una vivienda aislada de la localidad y levantarse las sospechas, la Benemérita abrió una investigación.

Durante el operativo, en el que se vigilaba minuciosamente el inmueble, comprobaron que uno de los habitantes que no salía nunca a la calle conseguía todo tipo de productos a través de colaboradores para no ser identificado ni localizado.

Asimismo, la finca en la que residía, contaba con todo tipo de lujos y comodidades desde donde avistaba todo tipo de movimiento de vigilancia contra su banda.

Una vez se percató de la presencia policial, el narco intentó huir campo a través por la ladera de una montaña cercana a la casa, pero fue finalmente arrestado por los efectivos que se encontraban en las inmediaciones.

En el registro se encontraron armas de fuego, documentación personal falsa, como pasaportes o carnets de identidad, y relojes.