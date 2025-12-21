Ahora

Proyecto de Ecoembes

La música del reciclaje: el proyecto que convierte productos desechados en una bonita sonoridad

El contexto El concierto solidario de 'La música del reciclaje', organizado por el proyecto de Ecoembes, se celebra el 23 de diciembre en Madrid, un evento que contará con la presencia de Rozalén y Abraham Cupeiro.

La música del reciclaje: el proyecto que convierte productos desechados en una bonita sonoridad
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Juntar el reciclaje con la música puede parecer extraño, pero es algo que ha conseguido el proyecto 'La música del reciclaje'. La iniciativa, de Ecoembes, crea instrumentos a partir de productos desechados y con ellos da la oportunidad a jóvenes músicos de dar sonoridad a productos en su segunda vida.

"Canillas de las máquinas de coser, de las zapatillas que tienen sojales, el cordal lo hemos sustituido por un tenedor..", enumera Fernando Solar, luthier y encargado de los instrumentos reciclados del proyecto, algunos de los objetos utilizados para convertirlos en instrumentos.

Un patinete puede ser un bajo. Varias latas, un violín, y aún más latas, un chelo. Básicamente se trata de darle a las cosas otra oportunidad. "La formación musical a niños jóvenes que, con una vuelta de tuerca de tocar con instrumentos reciclados, así hablamos de medioambiente y segundas oportunidades porque nosotros pensamos que ni los objetos ni las personas somos de usar y tirar", explica Carolina Martín, responsable del proyecto 'La música del reciclaje' de Ecoembes.

Esa es la historia de los objetos, pero también están los artistas. Quizá no lo hayan tenido siempre fácil, pero para estos chavalesaquí, entre notas y latas, su vida suena mejor, como afirma Given José Careaga, primer violonchelista:"En el tema de la concentración, estar con la orquesta pendiente del director o conocer a gente nueva".

Él lleva seis años en la orquesta de 'La música del reciclaje'. Su compañera, Eva Ndjomo, lleva 10: "El violín forma parte de mi vida. Es algo fundamental y muy especial".

Ellos, junto con sus compañeros, participan en el concierto solidario que se celebra el 23 de diciembre en Madrid y que contará con la presencia de Rozalén y Abraham Cupeiro. Un nuevo paso del reto que Ecoembes lanzó hace 12 años. "Todos queremos que nos aplaudan y el aplauso es importantísimo. Y cuando has pasado momentos que no son de los mejores, todavía es mucho más importante", asegura Víctor Fil, director musical del proyecto.

Así que, si llegaron a tiempo de comprar entradas, aplaudan fuerte. Porque personas e instrumentos se lo merecen.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones Extremadura, en directo | Extremadura decide su futuro: el dato de participación en las urnas alcanza el 35,76% a las 14:00 horas
  2. Ni morenas, ni hispanas y que no llevasen tacones: el asqueroso patrón de chicas que Epstein pedía para sus fiestas
  3. Aitor Esteban: "Sánchez cierra los ojos y no quiere ver la realidad"
  4. Anatomía de 'memepresidentes': Trump y Maduro, entre las gorras, los bailes, el show y el manual del nuevo populismo
  5. El invierno llega a España dejando nieve y una masa de aire polar que activa las alertas de AEMET
  6. Todo lo que tiene que tener una participación de Lotería de Navidad para que no te den gato por liebre