La multitudinaria manifestación propalestina de Barcelona deja 10 detenidos y 19 mossos heridos

El contexto La marcha dio comienzo sobre las 17:00 horas en el famoso Arc de Triomf y dio sus últimos pasos en la plaza de Catalunya de la ciudad, donde se registraron ataques a varios locales de marcas internacionales a modo de protesta.

Este sábado, unas 2.000 personas se manifestaron en Barcelona contra el genocidio, portando banderas palestinas y pancartas. La marcha comenzó en el Arc de Triomf y concluyó en la plaza de Catalunya, donde se produjeron ataques a locales de marcas internacionales como Carrefour, Starbucks, McDonald's, Burger King y Zara. La protesta resultó en 10 detenidos y 19 agentes de los Mossos d'Esquadra heridos. Durante la manifestación, se registraron momentos de tensión y altercados, con cargas policiales para dispersar a los participantes. Los detenidos enfrentan cargos de desórdenes públicos, daños y atentado a la autoridad.

Ciudadanos de Barcelona llenaron sus calles de banderas palestinas y pancartas contra el genocidio durante la tarde de este sábado. La manifestación, que acogió a unas 2.000 personas según el Ayuntamiento barcelonés, ha dejado 10 detenidos y 19 agentes de Mossos d'Esquadra heridos.

La marcha dio comienzo sobre las 17:00 horas en el famoso Arc de Triomf y dio sus últimos pasos en la plaza de Catalunya de la ciudad, donde se registraron ataques a varios locales de marcas internacionales a modo de protesta.

Asimismo, agentes realizaron cargas policiales para dispersar a los manifestantes, lo que dio lugar a algunos momentos de tensión y a altercados. Por su parte, la Policía catalana informaba de que los detenidos están acusados de desórdenes públicos, daños y atentado a los agentes de la autoridad.

A su paso por Las Ramblas, zona que está en obras, varios manifestantes volcaron vallas y cogieron baldosas para lanzarlas contra la fachada de un supermercado. Pero el Carrefour no fue el único establecimiento afectado.

También sufrieron ataques el Starbucks de Via Laietana, que finalizó la jornada con los cristales y el rótulo rotos, diversos locales de McDonalds y Burger King y la tienda Zara de plaza Catalunya, donde se produjeron destrozos y pintadas.

Tras una larga e intensa tarde de cánticos, cargas y disturbios, los últimos manifestantes abandonaron la marcha sobre las 21 horas, pero los Mossos seguían dando vueltas por las inmediaciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.