Ahora

Se investigan las causas

Una mujer muere y otras dos personas resultan heridas en el incendio de una vivienda en Palencia

Los detalles A eso de las 00:21, el 112 ha recibido el aviso de unas llamas en una casa sin tener constancia si dentro de la misma había o no alguien afectado.

Emergencias Sanitarias de Castilla y LeónEmergencias Sanitarias de Castilla y LeónEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una mujer ha muerto después de incendiarse una vivienda en el número 62 de la calle San Antonio, situada en Palencia capital, tal y como cuentan los servicios del 112 de Castilla y León.

Todo ha sucedido a eso de las 00:21, cuando se ha recibido una llamada en la que se avisaba de un incendio. Sin embargo, quien dio la voz de alarma no tenía constancia de que dentro hubiera alguna persona herida o afectada a causa del humo.

Posteriormente, se ha dado aviso a los Bomberos y también a la Policía Local y Nacional, al igual que a Emergencias Sanitarias, que han enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez en el lugar, emergencias ha confirmado la muerte de una mujer de la que no se tienen más datos. Además, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a otras dos personas afectadas por el humo, a las que han trasladado al Hospital Río Carrión de Palencia.

El fuego, ya extinguido, se encuentra bajo investigación para ver qué es lo que ha sucedido y cómo se ha originado.

