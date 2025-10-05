Una mujer muere y otras dos personas resultan heridas en el incendio de una vivienda en Palencia

Los detalles A eso de las 00:21, el 112 ha recibido el aviso de unas llamas en una casa sin tener constancia si dentro de la misma había o no alguien afectado.

Una mujer ha fallecido tras el incendio de una vivienda en la calle San Antonio de Palencia, según informan los servicios del 112 de Castilla y León. El incidente ocurrió alrededor de las 00:21, cuando se recibió una llamada alertando del fuego, aunque inicialmente no se sabía si había personas afectadas. Los Bomberos, la Policía Local y Nacional, y Emergencias Sanitarias acudieron al lugar, enviando una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Allí, confirmaron la muerte de una mujer sin identificar y atendieron a dos personas más afectadas por el humo, trasladándolas al Hospital de Palencia.

