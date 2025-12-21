Una mujer demanda a Correos y a nueve trabajadores por acoso laboral continuado en Sevilla

Detalle del logotipo de correos en la fachada de una sede de correos

Los detalles La afectada denunció, en un primer momento de forma interna, haber estado sometida durante años a un entorno laboral hostil, con humillaciones públicas, gritos, insultos y amenazas. Pero la empresa no adoptó medidas eficaces de protección, por ello se puso en contacto con un bufete de abogados en septiembre de 2024.

Una mujer de Sevilla ha presentado una demanda contra Correos y nueve superiores jerárquicos y compañeros de trabajo por supuesto acoso laboral continuado, que incluiría hostigamiento, insultos, gritos, comentarios despectivos, vejaciones, aislamiento social y profesional, y trato degradante.

El Juzgado de lo Social 5 de Sevilla, según recoge el decreto al que ha tenido acceso EFE, ha señalado el juicio por esta demanda sobre derechos fundamentales para el próximo 21 de julio. El letrado Alberto López Vela, del despacho Lavora Abogados Laboralistas, ha informado a EFE de que la demandante es empleada de Correos desde 2004 y con contrato indefinido desde 2022.

La afectada denunció, en un primer momento de forma interna, haber estado sometida durante años a un entorno laboral hostil, con humillaciones públicas, gritos, insultos, amenazas, aislamiento profesional, acusaciones falsas y sanciones desproporcionadas.

Estos hechos se habrían producido tanto por parte de mandos intermedios como de determinados compañeros, según la denunciante, sin que la empresa adoptara medidas eficaces de protección, motivo por el cual se puso en contacto con un bufete de abogados en septiembre de 2024.

Como consecuencia directa de esta situación la mujer ha estado de baja médica desde marzo de 2024 hasta noviembre de 2025, con diagnóstico de trastorno adaptativo con ansiedad y depresión, además de otras patologías asociadas. López Vela ha indicado que, pese a la gravedad de los hechos, Correos archivó el protocolo interno de acoso el pasado mayo, una decisión que ahora ha sido impugnada judicialmente por considerar que no se investigaron adecuadamente los hechos ni se protegió a la trabajadora.

El abogado ha explicado que la denuncia interna del protocolo de acoso fue interpuesta en octubre de 2024, pese a que no se activó hasta siete meses después y tras someter a su representada a un interrogatorio presencial de más de cinco horas en la sede de Correos.

Daño psicológico grave

La demanda, a la que también ha tenido acceso EFE, se apoya, entre otros elementos, en informes médicos y un informe pericial psicológico forense que acredita un daño psicológico grave por un acoso laboral prolongado.

Tras negársele la incapacidad permanente, según el letrado, la empresa habría obligado a la afectada a coger sus vacaciones pendientes, sin perjuicio de que se ha encontrado un mes entero sin dar de alta en la Seguridad Social por "culpa exclusiva" de Correos, que habría dejado de esta forma en una situación de vulnerabilidad social.

Por ello, ha tenido incluso que solicitar un préstamo a una asociación de ayuda a la mujer, dado que este mes de noviembre no cobró su nómina. La mujer, que ha pedido un cambio de lugar de trabajo, tendrá también el deber de incorporarse de nuevo el próximo 2 de enero al mismo espacio de trabajo donde ha sido acosada durante años, un centro logístico de la empresa postal.

"La empresa no le ha contestado por escrito a su petición de cambio de centro de trabajo, pero sí le han adelantado por teléfono que por el hecho de que 'le caiga mal alguien no la van a trasladar'", ha expuesto López Vela, quien ha añadido que a ella le aterroriza volver a su puesto.

