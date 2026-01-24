Un muerto y seis personas atendidas en el incendio de una vivienda en Valencia

Un camión de los Bomberos de Valencia.

¿Qué ha pasado? El incendio se ha originado sobre las 9:30 horas por causas que no han sido precisadas. Cuatro de los seis heridos han sido trasladados a centros hospitalarios.

Una persona ha fallecido este sábado en el incendio de una vivienda en la calle Joan Fuster número 6 de la ciudad de València. Otras seis han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, según confirman los Bomberos.

El incendio se ha originado sobre las 9:30 horas por causas que no han sido precisadas. El piso ha quedado completamente calcinado.

De las seis personas que han sido atendidas por inhalación de humo, cuatro han sido trasladadas a un centro hospitalario por precaución, según las mismas fuentes.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que han desplazado al lugar una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional y que varias han sido trasladadas al Hospital La Fe y al Hospital General por inhalación leve de humo.

