Trágico incendio

Un muerto y seis personas atendidas en el incendio de una vivienda en Valencia

¿Qué ha pasado? El incendio se ha originado sobre las 9:30 horas por causas que no han sido precisadas. Cuatro de los seis heridos han sido trasladados a centros hospitalarios.

Un camión de los Bomberos de Valencia. Un camión de los Bomberos de Valencia. Europa Press

Una persona ha fallecido este sábado en el incendio de una vivienda en la calle Joan Fuster número 6 de la ciudad de València. Otras seis han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, según confirman los Bomberos.

El incendio se ha originado sobre las 9:30 horas por causas que no han sido precisadas. El piso ha quedado completamente calcinado.

De las seis personas que han sido atendidas por inhalación de humo, cuatro han sido trasladadas a un centro hospitalario por precaución, según las mismas fuentes.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que han desplazado al lugar una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional y que varias han sido trasladadas al Hospital La Fe y al Hospital General por inhalación leve de humo.

