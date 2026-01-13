Un muerto y 35 heridos por una ola gigante de seis metros de altura en una playa de Argentina

Los detalles La víctima mortal es un joven turista que se golpeó contra unas rocas al ser arrastrado violentamente por el agua, según ha detallado el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Una persona falleció y 35 resultaron heridas tras ser arrastradas por una ola de entre cinco y seis metros en Santa Clara del Mar, Buenos Aires. El incidente ocurrió cuando la playa estaba llena de turistas y la ola sorprendió a los presentes. El Ministerio de Seguridad confirmó que la víctima, un joven turista, murió al golpearse contra unas rocas. Además, 35 personas sufrieron heridas leves, y una tuvo un problema cardíaco debido al estrés. Las playas del distrito de Mar Chiquita fueron evacuadas preventivamente, y en Mar del Plata también se registraron olas inusualmente grandes.

Una persona ha muertos y 35 han resultado heridas al ser arrastradas este lunes por una ola de entre cinco y seis metros que por sorpresa impactó en una playa de la localidad de Santa Clara del Mar, en la provincia argentina de Buenos Aires, sobre aguas del Atlántico. El suceso ha tenido lugar durante la tarde de este lunes, en momentos en que la playa estaba repleta de turistas, cuando una fuerte ola pilló por sorpresa a las personas y las arrastró con violencia.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ha detallado que una persona ha perdido la vida tras ser impactada por la ola. Asimismo, medios locales han informado de que la víctima mortal es un joven turista que se golpeó contra unas rocas al ser arrastrado por las aguas. "Hay una persona fallecida. Los equipos de acompañamiento del Ministerio de Seguridad ya están trabajando con la familia de este joven que perdió la vida", ha detallado el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, en declaraciones al canal 'C5N'.

Por el fenómeno en el mar, cuyas causas aún se desconocen, han resultado heridas otras 35 personas, aunque con heridas leves. "Tenemos una persona que tuvo un problema cardíaco, muy posiblemente a causa del estrés del evento, que está en observación, fuera de peligro. No hay otras personas hospitalizadas", ha puntualizado García.

Las playas de todo el distrito de Mar Chiquita -al que pertenece Santa Clara del Mar- han sido evacuadas en forma preventiva. En la vecina ciudad de Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires) también se registraron durante este lunes olas inusualmente grandes. De acuerdo al relato de testigos, minutos antes de la llegadas de las olas gigantes el mar se retiró de modo inusual.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.