Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

Tres marineros gallegos perdieron la vida en un accidente de tráfico en Namibia mientras se dirigían al puerto para embarcar. El conductor del taxi en el que viajaban también falleció. Según la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, los marineros iban a participar en la campaña de róbalo, pero aún se desconoce el barco en el que embarcarían. La carretera por la que transitaban está en malas condiciones y carece de servicios básicos. El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana.

Tres marineros gallegos perdieron la vida durante la noche de este jueves en un accidente de tráfico en Namibia. Los fallecidos se encontraban de camino al puerto de Walvis Bay para embarcar.

Asimismo, el conductor del taxi en el que viajaban también falleció, según han confirmado a EFE fuentes de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI).

Se sabe que los tres marineros iban a embarcar para participar en la campaña de róbalo, la merluza negra, pero de momento se desconoce en qué barco.

La carretera por la que se desplazaban está en muy malas condiciones y carece de los servicios elementales. Al parecer, el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana, según las mismas fuentes.

