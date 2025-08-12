Ahora

A la espera de la autopsia

Muere un temporero mientras trabajaba en una finca de Alcarràs, Lleida, en plena ola de calor

Qué se sabe El hombre estaba trabajando al aire libre cuando empezó a encontrarse mal. El examen forense determinará si murió por un golpe de calor o algún otro problema médico.

Un temporero murió este lunes mientras trabajaba en una finca agrícola de Alcarràs, en Lleida, en plena ola de calor, durante una jornada en la que se superaron los 40 grados en la zona. Los Mossos d'Esquadra han confirmado la muerte del trabajador, aunque están a la espera de que el examen forense determine si falleció por un golpe de calor o por algún otro problema médico.

Los hechos ocurrieron en torno a las 16:45 horas, coincidiendo con el pico de calor. El hombre estaba trabajando al aire libre cuando empezó a encontrarse mal. Aunque los sanitarios del del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazaron al lugar, cuando llegaron ya no presentaba signos vitales y no pudieron reanimarle.

Ahora se está pendiente de que los resultados de la autopsia permitan esclarecer las causas de su muerte para confirmar si fue un accidente laboral. Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Alcarràs citado por Efe ha señalado que han tenido conocimiento del fallecimiento del temporero a través de los Mossos.

