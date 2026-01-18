Muere una persona tras ser sepultada por un alud en el barranco de Puimestre, Huesca

Los detalles Alrededor de las 14:00 horas, se ha avisado a la Guardia Civil de que se habían producido un par de pequeños aludes en la zona y que una persona se había visto afectada.

Una persona ha muerto este domingo después de que se produjera un alud en el barranco de Puimestre, en la estación de esquí de Cerler (Huesca), en el término municipal de Benasque (Huesca).

Alrededor de las 14:00 horas, se ha avisado a la Guardia Civil de que se habían producido un par de pequeños aludes en la zona y que una persona se había visto afectada.

Por ello, se ha activado el helicóptero del 112 para atender a la persona en cuestión. No obstante, había quedado sepultada en la nieve tras el alud y solo han podido confirmar su fallecimiento.

La AEMET mantiene activo durante este domingo el aviso amarillo por aludes en el Pirineo aragonés.

