Muere una persona y otras dos resultan heridas tras un incendio en una vivienda en San Sebastián

Imagen del interior de la vivienda incendiada que ha dejado un muerto en San Sebastián

¿Qué ha pasado? Un hombre de 68 años ha perdido la vida la madrugada de este sábado después de que se declarara un incendio en una casa de la capital guipuzcoana.

Un hombre de 68 años ha muerto en un incendio ocurrido en una vivienda del paseo Julio Urquijo, en San Sebastián, durante la madrugada del sábado. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco informó que el fuego comenzó alrededor de las cuatro de la mañana, momento en que los servicios de emergencia recibieron el aviso. Los Bomberos de San Sebastián lograron extinguir el incendio pasadas las seis de la mañana. Además del fallecido, dos personas sufrieron heridas por inhalación de humo y fueron trasladadas a hospitales. El cuerpo del hombre ha sido llevado al Instituto de Patología Forense para realizarle la autopsia.

