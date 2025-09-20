Ahora

De 68 años

Muere una persona y otras dos resultan heridas tras un incendio en una vivienda en San Sebastián

¿Qué ha pasado? Un hombre de 68 años ha perdido la vida la madrugada de este sábado después de que se declarara un incendio en una casa de la capital guipuzcoana.

Imagen del interior de la vivienda incendiada que ha dejado un muerto en San SebastiánImagen del interior de la vivienda incendiada que ha dejado un muerto en San SebastiánAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre de 68 años ha fallecido este sábado en el incendio de una vivienda registrado esta madrugada en San Sebastián, en el que, además, dos personas han resultado heridas, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Sobre las cuatro de la madrugada, los servicios de emergencias ha recibido un aviso de que se estaba produciendo un incendio en una vivienda del paseo Julio Urquijo de la capital guipuzcoana.

Al incendio, que ha quedado extinguido pasadas las seis de la mañana, acudieron los Bomberos de San Sebastián. Además del hombre fallecido, dos personas resultaron heridas por inhalación de humo y fueron trasladados a centros sanitarios.

El cuerpo del varón fallecido ha sido ya trasladado al Instituto de Patología Forense, donde se le practicará al autopsia, ha precisado Seguridad.

