Muere una niña de 11 años tras caer de la terraza de una vivienda en Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han destapado en Málaga un fraude a la Seguridad Social de más de 1.300.000 euros.

Los detalles Un ciudadano alertó al 112, sobre las 22:30, de que una persona se habría precipitado desde una cuarta o quinta planta de un edificio de la calle Montería, en la barriada de Juan XXIII.

Una niña de 11 años ha muerto este miércoles, durante la noche, tras caerse desde la terraza de una vivienda en la calle Montería de Sevilla. Así lo han indicado a EFE fuentes del 112.

Un ciudadano alertó al 112, sobre las 22:30, de que una persona se habría precipitado desde una cuarta o quinta planta de un edificio de la calle Montería, en la barriada de Juan XXIII de la capital andaluza, hasta donde se desplazaron dotaciones de emergencia, bomberos, sanitarios, Guardia Civil y Policía Nacional y local.

Al llegar hasta el lugar, los intervinientes constataron que la víctima era una niña de 11 años, pero nada pudieron hacer por su vida.

Por su parte, y según informa El Diario de Sevilla, "el departamento de Homicidios también realizó unas primeras pesquisas sobre el terreno para intentar dar luz a lo que había sucedido". En cualquier caso, "sin perjuicio de que la investigación arroje otros resultados, las autoridades a priori atribuyen todo a un accidente", apunta el diario, concluyendo que el levantamiento del cadáver de la pequeña se produjo sobre la una de la madrugada.