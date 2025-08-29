Muere una mujer en Santiago al ser atropellada por el tren turístico de la ciudad

Una mujer de 84 años falleció en Santiago de Compostela tras ser atropellada por el tren turístico en la rúa Virxe da Cerca. El accidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando la víctima intentó cruzar la calle cerca de un paso de peatones. La mujer quedó atrapada bajo el primer vagón, lo que requirió la intervención de la policía y servicios de emergencia para excarcelar su cuerpo, acordonando la zona y utilizando una lona de protección. El incidente provocó el desalojo de 39 pasajeros y el cierre temporal del tráfico en la calle, que se restableció a las 14.00 horas. La alcaldesa y otros funcionarios locales acudieron al lugar para supervisar la situación.

Una vecina de Santiago de 84 años de edad ha perdido la vida este viernes al ser arrollada por el tren turístico de Santiago de Compostela en la rúa Virxe da Cerca, en el centro de la ciudad, cuando el transporte circulaba con un total de 39 pasajeros, desalojados en el acto.

El suceso se produjo pasadas las 12.00 horas entre los números 7 y 9, frente a las escaleras que suben a la Praza de Abastos, después de que la víctima se dispusiese a cruzar la calle en las inmediaciones de un paso de peatones. Con todo, fuentes municipales informan de que, por el momento, no pueden confirmar las circunstancias del accidente.

La fallecida quedó atrapada bajo el primer vagón del transporte, por lo que los efectivos policiales y de emergencias desplazados se encargaron de excarcelar el cuerpo. Para ello, acordonaron la zona y desplegaron una lona de protección.

La zona estuvo acordonada por la Policía Local, que se ha movilizado junto a una ambulancia y dos camiones de bomberos. Hasta el lugar se desplazaron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Movilidad y Convivencia, Xan Duro, así como el gerente de Tussa, empresa municipal de transporte, José Ramón Mosquera.

Además, el accidente ha obligado a cortar el tráfico por completo en la calle, desde Praza de Galicia hasta la entrada a Virxe da Cerca por el otro extremo, desde la rúa de San Pedro. Alrededor de las 14.00 horas, el tráfico fue restablecido, tras la retirada del tren.