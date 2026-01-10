Ahora

Suceso en Segovia

Muere una mujer en el incendio de una vivienda en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

Los detallesUna mujer de 82 años ha fallecido en un incendio que se ha producido en una vivienda de la calle de la Melancolía Baja en la localidad segoviana del Real Sitio de San Ildefonso.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha informado de la muerte de una mujer de 82 años en un incendio que se ha producido en una vivienda de la calle de la Melancolía Baja en la localidad del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

Por ahora, se desconocen las causas y el alcance real que ha tenido el incendio.

Los Bomberos han recibido en torno 09:35 h de la mañana una llamada de un vecino que alertaba de la presencia de llamas en la vivienda. Los agentes han logrado extinguir el fuego, pero han localizado el cuerpo de la mujer en el interior de la vivienda.

Los Servicios Sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida puesto que cuando accedieron los equipos al domicilio la mujer ya había muerto.

