En el desfile de ganado

Muere una mujer de 31 años tras ser arrollada por una vaca en las fiestas de San Froilán en Lugo

¿Qué ha pasado? Según testigos, la vaca se asustó y en su huida golpeó a la joven, que salía de una cafetería.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias de Galicia.Una ambulancia del Servicio de Emergencias de Galicia.EP

Una mujer de 31 años ha muerto en el Hospital Lucus Augusti tras no poder superar las heridas provocadas por una vaca en el desfile de ganado en las fiestas patronales de San Froilán, en Lugo.

El suceso tuvo lugar el pasado 5 de octubre, cuando una vaca que participaba en el desfile se asustó, escapó e impactó contra la mujer, que salía de una cafetería.

La joven fue atendida de inmediato y trasladada al Hospital, pero su estado era muy grave, estaba en coma inducido y ha terminado perdiendo la vida.

Según testigos, unas vacas de raza charolesca se rozaron con otras de rubia gallegas y una salió corriendo a toda velocidad. En su huida estuvo a punto de golpear a una niña y finalmente impactó con la mujer, natural de Vilagarcía de Arousa.

Tras conocer su fallecimiento, el Ayuntamiento de Lugo ha expresado su "profundo pesar". En un comunicado, han trasladado su "más sincero pésame a la familia y a sus allegados en un momento de enorme dolor que conmociona a toda la ciudad".

