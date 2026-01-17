Ahora

Suceso en Alicante

Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con el gajo de una mandarina

Los detalles Este trágico suceso tuvo lugar este viernes poco antes de las 15:00 horas en la avenida de las Naciones de la Playa de San Juan.

Agentes de la Policía Nacional en Alicante.Agentes de la Policía Nacional en Alicante.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un joven de 19 años ha fallecido en una avenida de la Playa de San Juan de Alicante por asfixia al atragantarse cuando comía el gajo de una mandarina, han informado este sábado a EFE fuentes de la investigación.

Este trágico suceso tuvo lugar este viernes poco antes de las 15:00 horas en la avenida de las Naciones de la Playa de San Juan cuando este joven comía la fruta en compañía de unos amigos.

En un momento dado, se desplomó al suelo poco después de introducirse en la boca un gajo de mandarina, motivo por el que acudieron hasta el lugar agentes de la Policía Nacional y Local así como sanitarios.

Pese a las tareas de reanimación, estas no tuvieron éxito y los efecitvos solamente pudieron confirmar su muerte. El cuerpo del joven ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para ser sometido a una autopsia con el fin de que confirme la causa del fallecimiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump responde e impondrá aranceles del 10% a los países europeos con tropas en Groenlandia desde el 1 de febrero
  2. La UE y Mercosur firman su "histórico" acuerdo con un mensaje para Trump: "Optamos por la cooperación en vez de por la división"
  3. La Administración Trump mantuvo conversaciones con Diosdado Cabello meses antes de la detención de Maduro
  4. Las protestas en Irán disminuyen y su líder señala a Trump como el "culpable" de las muertes: "Es una sedición americana"
  5. ¿Sabrán llegar a acuerdos? Las casi nulas expectativas del encuentro entre Sánchez y Feijóo 10 meses después de su última reunión
  6. Dos españoles, junto con colombianos y cubanos, acusados en Lituania de sabotaje bajo las instrucciones de Rusia