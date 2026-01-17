Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con el gajo de una mandarina

Los detalles Este trágico suceso tuvo lugar este viernes poco antes de las 15:00 horas en la avenida de las Naciones de la Playa de San Juan.

Un joven de 19 años falleció en la Playa de San Juan de Alicante tras atragantarse con un gajo de mandarina, según informaron fuentes de la investigación. El incidente ocurrió el viernes, poco antes de las 15:00 horas, en la avenida de las Naciones, mientras el joven comía la fruta con amigos. Tras desplomarse, acudieron al lugar efectivos de la Policía Nacional, Local y personal sanitario. A pesar de los intentos de reanimación, no lograron salvarle la vida. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para realizar una autopsia que confirme la causa del fallecimiento.

En un momento dado, se desplomó al suelo poco después de introducirse en la boca un gajo de mandarina, motivo por el que acudieron hasta el lugar agentes de la Policía Nacional y Local así como sanitarios.

Pese a las tareas de reanimación, estas no tuvieron éxito y los efecitvos solamente pudieron confirmar su muerte. El cuerpo del joven ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para ser sometido a una autopsia con el fin de que confirme la causa del fallecimiento.

