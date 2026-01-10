Ahora

Suceso en Getafe

Un detenido por la muerte de un hombre en un tiroteo en Getafe

Los detalles La Policía Nacional localizó al presunto autor, que sufrió lesiones producidas por el forcejeo con la víctima y por las que tuvo que ser asistido por sanitarios.

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalImagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE/Mariscal
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de la muerte de otro, de 42 años, por disparos de arma de fuego este viernes en una vivienda de la madrileña localidad de Getafe.

Según ha trasladado el Cuerpo, los agentes localizaron a esta persona que presentaba lesiones producidas por el forcejeo con la víctima y por las que tuvo que ser asistido por sanitarios.

Por su parte, la Policía recibía este viernes alrededor de las 17.30 horas una llamada por parte del Cimacc-091 alertando de un herido por arma de fuego y al llegar encontraron el cadáver. Los hechos tuvieron lugar en el número 15 de la calle Ramón Rubial de Getafe.

Los agentes, una vez comprobada la implicación del varón en los hechos, procedieron a arrestarle como presunto responsable de un delito de homicidio.

Emergencias 112 informó el viernes de que el presunto autor del crimen presentaba un traumatismo craneoencefálico leve y fue trasladado ayer al Hospital Severo Ochoa de Leganés.

