Un detenido por la muerte de un hombre en un tiroteo en Getafe

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 27 años como presunto autor del homicidio de otro varón de 42 años en Getafe, tras un incidente con disparos de arma de fuego. El suceso ocurrió en una vivienda de la calle Ramón Rubial, donde los agentes encontraron el cadáver tras recibir una alerta del Cimacc-091. El detenido presentaba lesiones por un forcejeo con la víctima y fue atendido por sanitarios. Emergencias 112 informó que el sospechoso sufrió un traumatismo craneoencefálico leve y fue trasladado al Hospital Severo Ochoa de Leganés.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de la muerte de otro, de 42 años, por disparos de arma de fuego este viernes en una vivienda de la madrileña localidad de Getafe.

Según ha trasladado el Cuerpo, los agentes localizaron a esta persona que presentaba lesiones producidas por el forcejeo con la víctima y por las que tuvo que ser asistido por sanitarios.

Por su parte, la Policía recibía este viernes alrededor de las 17.30 horas una llamada por parte del Cimacc-091 alertando de un herido por arma de fuego y al llegar encontraron el cadáver. Los hechos tuvieron lugar en el número 15 de la calle Ramón Rubial de Getafe.

Los agentes, una vez comprobada la implicación del varón en los hechos, procedieron a arrestarle como presunto responsable de un delito de homicidio.

Emergencias 112 informó el viernes de que el presunto autor del crimen presentaba un traumatismo craneoencefálico leve y fue trasladado ayer al Hospital Severo Ochoa de Leganés.

