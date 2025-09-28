Muere un hombre y otro resulta herido en el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Latina

Los Bomberos, en un incendio en La Latina

¿Qué ha pasado? Las llamas se originaron en la habitación de un inmueble de la calle Carballido, en la capital de España.

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido después de un incendio en una vivienda situada en el distrito de Latina, en Madrid. Según ha informado el servicio de Emergencias, el fuego se ha producido en la madrugada del sábado al domingo.

El fuego se originó en una de las habitaciones del inmueble de la calle Carballido del mencionado distrito de la capital de España. Los Bomberos del Ayuntamiento han intervenido para extinguir las llamas y evitar así que se propagase al resto de la vivienda.

Los efectivos del Samur-PC que se han trasladado al lugar de las llamas han confirmado la muerte de un hombre y han procedido al traslado de otro al hospital. Está en estado leve debido a la inhalación del humo.

