Muere un hombre en Frailes (Jaén) tras quedar atrapado en una chimenea

Este lunes, los bomberos han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de unos 30 años de una chimenea en el municipio de Frailes, Jaén, según el Servicio de Emergencias 112. El aviso fue recibido por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 alrededor de las 8:30 horas, informando sobre un hombre atrapado en la chimenea de una casa en la calle Tejar. La sala coordinadora activó a la Guardia Civil, la Policía Local y los Bomberos de Alcalá la Real. Fuentes policiales confirmaron el fallecimiento del hombre, y se investigan las causas del suceso.

Los bomberos han rescatado este lunes de una chimenea en el municipio de Frailes (Jaén) el cuerpo sin vida de un hombre, de unos 30 años, según ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 ha recibido un aviso sobre las 8:30 horas de un hombre atrapado en la chimenea de una casa ubicada en la calle Tejar.

La sala coordinadora ha activado de inmediato a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los Bomberos de Alcalá la Real.

Fuentes policiales han confirmado que el hombre estaba fallecido y que ha sido rescatado por los Bomberos, sin que los servicios sanitarios hayan podido intervenir para su reanimación. Se investigan las causas que han rodeado el suceso.

