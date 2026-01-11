Muere un hombre por apuñalamiento y otro resulta herido tras una pelea en Badajoz

Los detalles El conflicto se saldó con un fallecido y otro que tiene heridas que "no son de gravedad", quien ha sido detenido por la Policía Nacional.

Este domingo, una pelea entre dos hombres en la barriada pacense de Cerro de Reyes, cerca de la Plaza de las Grullas, culminó trágicamente con uno de ellos muerto por apuñalamiento. El otro individuo, aunque herido "no de gravedad", fue detenido por la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas, según confirmaron fuentes policiales a Europa Press. Media hora después, la sala '091' recibió una llamada alertando sobre el incidente. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre fallecido en el suelo, víctima de un apuñalamiento con arma blanca.

Una pelea entre dos hombres este domingo ha terminado con uno de ellos muerto por apuñalamiento y con otro herido, aunque "no de gravedad", quien, tras el suceso, ha sido detenido por la Policía Nacional.

Los hechos han ocurrido sobre las 7:00 horas de este domingo en la barriada pacense de Cerro de Reyes, cerca de la Plaza de las Grullas, según han confirmado fuentes de la Policía a Europa Press.

Media hora más tarde, a las 7:30 horas, la sala '091' ha recibido una llamada en la que se alertaba de la pelea. En ese momento, los agentes se han trasladado al lugar de los hechos y han encontrado en el suelo al hombre que ha perdido la vida en la pelea, después de ser apuñalado con un arma blanca.

