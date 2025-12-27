Ahora

En la calle Marcelo Usera

Muere un hombre de 60 años por una herida de arma blanca en Usera (Madrid)

El contexto:Según ha informado Emergencias Madrid, un hombre de 60 años ha fallecido este pasado viernes a consecuencia de una herida por arma blanca en la madrileña calle de Marcelo Usera.

Una ambulancia de SUMMA 112 atiende un apuñalamiento en Marcelo Usera a 26 de diciembre de 2025Muere un hombre de 60 años por una herida de arma blanca en el distrito madrileño de UseraEuropa Press

Un hombre de 60 años ha fallecido este viernes tras resultar herido por arma blanca en la calle Marcelo Usera -la vía principal y arteria comercial más importante del distrito de Usera en Madrid-, según ha informado Emergencias Madrid.

El ataque se produjo en torno a las 11:30 horas, cuando la víctima recibió una cuchillada en la pierna izquierda. A la llegada de los servicios de emergencia, el hombre entró en parada cardiorrespiratoria mientras los sanitarios del SUMMA 112 intentaban estabilizarle.

Pese a que los equipos médicos practicaron durante más de 30 minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, finalmente se confirmó su fallecimiento.

El suceso se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional.

